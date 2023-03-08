Отправлено: - 21:21

111:

А, вот, нашел. Но где там Наша Газета?

Цитата:Не включаясь в полемику, просто посоветую поискать за прошлый или позапрошлый год (самому лень) инфу, что корры НГ обучались на курсах, спонсируемых Соросом. Тогда и Тимур это признал, но словесно выкрутился.