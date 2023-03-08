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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:10
#4486
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А, вот, нашел.
Но где там Наша Газета?

Профинансированные фондом сайты региональных казахстанских газет нередко выпускают пропагандистские материалы с определённым подтекстом[18].
Получателями финансовых грантов фонда по медийной программе являются НПО, общественные фонды и физические лица:
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», «ОФ Международный Центр журналистики MediaNet»[14] Выделенные гранты за 2017 год], «Казахстанский пресс клуб», ОФ «Правовой медиа-центр», ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр», ОФ Центр поддержки журналистов «Мінбер», «Интерньюс Казахстан» (сайты: Новый репортёр (newreporter.org), Открытая Азия онлайн (theopenasia.net), Интерньюс (internews.kz), Право и СМИ Центральной Азии (medialaw.asia), (e-event.kz), Рателкз[19], ОФ «Институт Медиа Стандартов». В организованных фондом тренингах и конференциях принимают участие главные редакторы известных медиа-ресурсов: М.Дорофеев (информбюро), В.Абрамов (власть), М.Асипов (рател)[20][21].
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:21
#4487
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Заранее пришёл пораньше, думал мир царит, ошибся. Давайте девушек поздравим
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:21
#4488
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Цитата:
111:
А, вот, нашел. Но где там Наша Газета?

Не включаясь в полемику, просто посоветую поискать за прошлый или позапрошлый год (самому лень) инфу, что корры НГ обучались на курсах, спонсируемых Соросом. Тогда и Тимур это признал, но словесно выкрутился.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:46
#4489
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Цитата:
saba:
Заранее пришёл пораньше, думал мир

А мир и есть такой, какой есть..
Даде где то было такое, что мир не может обойтись без войны и сколько там мирных дней всего было за всю историю человечества, начиная от обезьян..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 00:01
#4490
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Ну и разбавим праздник, или проводим, с немного юмором.
:lol:

Ну и в заключении
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 01:00
#4491
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Цитата:
Козлов я:
Но вы точно не входите для меня в эту массу, как и еще некоторые товарищи из нашей разведгруппы.


Клянусь,я всегда буду стоять рядом и подавать патроны! :-) ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 01:21
#4492
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Цитата:
111:
а то сейчас точно уйду!

:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 12:57
#4493
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Ну и пока все отдыхают после пьянок 8го марта, кинем сарказм Стрелкова..

Прочитал в сети восторженную (без иронии) оду "Курганцу" и линейке гусеничных бронемашин на базе МТ-ЛБ.Спору нет - "мотолыга" - машина хорошая, проходимость у неё - шикарная и даже (если в лоб) из обычного пулемета не всегда пробивается, а борта отлично держат мелкие осколки. Для эвакуации раненых и различных прифронтовых служб - МТ-ЛБ незаменима.Но попытки превратить её в боевую машину в условиях современных боевых действий? Да ее 120-мм мина легко выводит из строя близким попаданием!То ли дело старый-добрый "Т-34"! Если просто поснимать послевоенные "Т-34-85" с постаментов -уже едва-ли не сотни машин можно набрать! И пусть к 76-мм пушке "свежих" (не протухших) снарядов не сыскать - так пушку как раз можно заменить на что-то другое. На пулемёт "максим", на пример... А там, глядишь, дело и до гражданских тракторов дойдёт - обшить железом или сделать бетонную броню - и вперёд! К успешному (и даже с опережением графика) выполнению секретных задач "СВО"! Бронепоезда тоже хороши... а привязные аэростаты могут легко заменить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 13:00
#4494
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А привязные аэростаты могут легко заменить БПЛА-корректировщики
И да, а еще почтовые голуби средствами РЭБ противника не перехватываются.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3979
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 13:30
#4495
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Отмечают, что США передали Украине комплекты умных бомб Joint Direct Attack Munition ER (JDAM-ER), обладают с высокой точностью поражения. Ещё 21 декабря 2022 года системы JDAM были официально названы среди перечня вооружений нового пакета военной помощи.

Бомбы, оснащенные JDAM, управляются интегрированной инерциальной системой наведения, соединенной с приемником глобальной системы позиционирования (GPS). Вес различных бомб от 230 до 910 кг.

Если передали авиабомбы весом 910 килограммов, с дальностью действия до 72 километров. Тогда, ими можно поражать мосты, укреплённые бетонные сооружения, типа командных пунктов, бункеров, также казармы, скопления живой силы, бронетехники и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3979
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.03.23 - 13:46
#4496
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Цитата:
111:
Почему то вспомнился один форумчанин, который с пеной у рта доказывал, что его родственники после начала войны в 2014м, начали жить на Донбассе богато и счастливо.. Но вот сами блогеры Донбасса, z-патриоты, сами и как то недовольны таким счастьем..


Вот это женщина Т.Н.Монтян, (пост выше за№4466) ранее действительно была ярой сторонницей СВО. Теперь отмечает, что на Донбассе живут плохо, далее будет ещё хуже. Диву даюсь, в целом, что дала агрессия, санкциями продавливают и далее продолжат.

Ура патриоты россияне на различных ток-шоу и передачах, в прошлом году говорили, что не хотим быть зависимыми от Запада, США, якобы их сырьевым придатком. Объемы экспортируемого газа и нефти снизились, при этом Запад был огромным рынком их сбыта. Посмотрим дефицит бюджета с каждым месяцем будет увеличиваться, отмечают, что по итогам двух месяцев текущего года уже запасы практически использовали.
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