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Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:35
Страшная наша беда в огульности: в колхоз - так стремительно, маршем. Прививки и всякие там локдауны - так скопом. В ОСИ - загон. И с пенсионерами то же самое. Прямо начинает казаться, что развернута целая кампания по их прореживанию на рабочих местах.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:35
Цитата:
Одно плохо, что философия для Ю.Бондаренко сводится к изучению марксизма-ленинизма, и атеизма. Об этом скучает и сожалеет. О том что с пенсионерами уходит и возможность сссризации молодежи.Но философия бывает разной. Она была и до Маркса и Ленина, и существует в других странах, (не соц.лаггеря) в совершенно других форматах. Начиная с Декарта формула классической философии это "рационализм и просвещение", классическая философия, так или иначе связана с выходом человеческого "Я" за границы эгоистических интересов своекорыстия, и сталкивается с проблемой существования системы индивидуальных ценностей.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски. Всё течет, всё меняется. И если молодые преподаватели не учат в университете марксизму-ленинизму, то это вовсе не означает что образование теперь не стоит затраченных на него средств.
[Исправлено: Alehander, 25.02.2023 - 11:36]
и общество «Знание», и «Университеты марксизма-ленинизма»,
Одно плохо, что философия для Ю.Бондаренко сводится к изучению марксизма-ленинизма, и атеизма. Об этом скучает и сожалеет. О том что с пенсионерами уходит и возможность сссризации молодежи.Но философия бывает разной. Она была и до Маркса и Ленина, и существует в других странах, (не соц.лаггеря) в совершенно других форматах. Начиная с Декарта формула классической философии это "рационализм и просвещение", классическая философия, так или иначе связана с выходом человеческого "Я" за границы эгоистических интересов своекорыстия, и сталкивается с проблемой существования системы индивидуальных ценностей.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски. Всё течет, всё меняется. И если молодые преподаватели не учат в университете марксизму-ленинизму, то это вовсе не означает что образование теперь не стоит затраченных на него средств.
[Исправлено: Alehander, 25.02.2023 - 11:36]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:36
Цитата:
С одними такими мыслями далеко не уедешь.
ведь философские дисциплины - это школа
С одними такими мыслями далеко не уедешь.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:39
Цитата:
И куда это советское образование в советские годы с 1985го по 1991й подевалось?
Неужели это они развалили так круто Советский Союз?
За каких то 6 лет?
Я тоже жил в советское время, не было никакого образования.
Результат, нет той страны..
В советские годы, при всех недочетах, существовали реально самые разнообразные формы поствузовского образования (а точ
И куда это советское образование в советские годы с 1985го по 1991й подевалось?
Неужели это они развалили так круто Советский Союз?
За каких то 6 лет?
Я тоже жил в советское время, не было никакого образования.
Результат, нет той страны..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4009
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:41
Цитата://категорический протест против избрания старых депутатов в новый состав не по мне.//
Правильная позиция,и главное рационально-разумная: - власть какой была, такой и осталась, конкретно - методы проведения всего электорального цикла не меняются вот уже 30 лет.
Против ветра не поссышь, да и нужно ли, всё равно ваших потуг никто не увидит, вернее НЕ УСЛЫШАТ.
Правильная позиция,и главное рационально-разумная: - власть какой была, такой и осталась, конкретно - методы проведения всего электорального цикла не меняются вот уже 30 лет.
Против ветра не поссышь, да и нужно ли, всё равно ваших потуг никто не увидит, вернее НЕ УСЛЫШАТ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- Сообщений:
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:44
! В самой «крутой» империи мира президент - явно не юноша
Так его держит военное лобби, оружейники и просто охотники за чужим добром. Причина сего на лице самой персоны, старичок согласен за любой кипиш, лишь бы было оплачено.
А вот в мое время, старикам был почёт и уважение, не то что сейчас.
Так его держит военное лобби, оружейники и просто охотники за чужим добром. Причина сего на лице самой персоны, старичок согласен за любой кипиш, лишь бы было оплачено.
А вот в мое время, старикам был почёт и уважение, не то что сейчас.
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:49
Цитата:
Вроде он неплохой шашист.
Alehander:
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски.
Вроде он неплохой шашист.
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:54
Помню журнал был такой, Костер, там задачки на самой последней странице, две шахматы и две шашки..
Через год я в 6м или 7м классе занял первое место по переписке во всем СССР первое место..
Образование ли это?
Думаю что нет.
Это некое целеустремление.
Надо было вовремя его принять и грабить как все образованные люди, Советский Союз.
Глядишь, сейчас супермаркет бы был..
Вот где сегодня это образование.
Ну или как сказал автор, сидел бы президентом или депутатом.
Именно там собрались все эти образованные люди..
А тов. Бондаренко их ищет..
Вот же они!
И что?
Они так же живут в своем маленьком мирке под названием СССР и... так же ни крена не делают..
Через год я в 6м или 7м классе занял первое место по переписке во всем СССР первое место..
Образование ли это?
Думаю что нет.
Это некое целеустремление.
Надо было вовремя его принять и грабить как все образованные люди, Советский Союз.
Глядишь, сейчас супермаркет бы был..
Вот где сегодня это образование.
Ну или как сказал автор, сидел бы президентом или депутатом.
Именно там собрались все эти образованные люди..
А тов. Бондаренко их ищет..
Вот же они!
И что?
Они так же живут в своем маленьком мирке под названием СССР и... так же ни крена не делают..
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 258
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 10:52
прочтя коменты так и закрутилась песня В.Высоцкого про Зину! Вот Вот ! Вы когда заболеете, когда ваша техника забарахлит, то ВСЕ ищите специалиста с советским образованием! И не нужно врать самому себе, от ентэшников толку НОЛЬ! и не потоу что молоды, а потому что образование жопное. больше 30 лет шарахаемся из угла в угол, министров только более десятка сменили! а гугл окей я и сам могу. так что не плюйте в колодец! завтра побежите с него вёдрами черпать! критики недоученные.
р
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 11:36
Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Узнаете эти строки? Ну для 111 этого не понять, ведь для него не было образования в СССР, хотя эти стихи из школьной программы. Я вот помню их, да и еще много других. Огульно говорить об отсутствии в СССР образования может двоечник и лодырь. Весь мир признал, что советское образование самое лучшее было. То что все похерили это уже другой вопрос. Кстати уверен, что тут руку приложили в основном именно такие полуспециалисты о которых в свое время Пушкин и написал.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 7453
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 12:12
Цитата:
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рихард:
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Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 09.03.23 - 13:34
«Сортировка несортируемого»
«Советское слово "активист" я всегда мог произносить не иначе, как сплевывая. Все достойные уважения люди, которых я знал, отличались вызывающей пассивностью. Зачастую они были привержены зеленому змию, который не просто позволял хотя бы на время уйти от опостылевшей им социальной действительности, но и служил надежным стражем их частной жизни: какой, дескать, спрос с алкоголика? И наоборот, все негодяи прекрасно характеризовались тем, что в советские годы было принято называть активной жизненной позицией. Они неутомимо выступали на собраниях, все время обличали кого-то в недостаточной комсомольской активности и политической зрелости, гневно клеймили агрессивную политику США на Ближнем Востоке, сочувствовали расово угнетенным, собирали подписи в поддержку Анжелы Дэвис и Леонарда Пелтиера... Придирчиво осмотрев страницу моего доклада к студенческой конференции по философии, партийный вождь ткнул своим пальцем туда, где было сказано "Каково отношение философии к реальности?", а затем нравоучительно, и даже несколько снисходя к политической безграмотности автора доклада, величественно произнес: "Преобразующее!"» Руслан Лошаков, профессор А вот мне до сих пор отвратительны все эти «функции», «идейные основания», «значения для», «ограниченности» которые марксистско-ленинская философия навешивала на любые философские построения - словно этикетки, которые невозможно отклеить. Вот за эти функции-роли, за это бездарную сортировку несортируемого и раскладывание по полочкам воздушного и заоблачного, а ещё - за невообразимую скуку изложения многие в СССР и ненавидели диамат, который преподавался во всех вузах как основной предмет. А много позже я узнала, что он ещё и безбожно врал - упрощая, подменяя и просто не понимая многих вещей. И обнаружила, что мировая философия велика, безгранична, невероятно разнообразна, а диамат - ее крохотная, даже не тысячная часть. И нет у неё никаких функций, кроме одной - давать невероятное наслаждение думающему. А ещё поняла, насколько ущербны любые философские доктрины, замешанные на идеологии и политике.
Проф. Вера Афанасьева
[Исправлено: Alehander, 09.03.2023 - 13:36]
«Советское слово "активист" я всегда мог произносить не иначе, как сплевывая. Все достойные уважения люди, которых я знал, отличались вызывающей пассивностью. Зачастую они были привержены зеленому змию, который не просто позволял хотя бы на время уйти от опостылевшей им социальной действительности, но и служил надежным стражем их частной жизни: какой, дескать, спрос с алкоголика? И наоборот, все негодяи прекрасно характеризовались тем, что в советские годы было принято называть активной жизненной позицией. Они неутомимо выступали на собраниях, все время обличали кого-то в недостаточной комсомольской активности и политической зрелости, гневно клеймили агрессивную политику США на Ближнем Востоке, сочувствовали расово угнетенным, собирали подписи в поддержку Анжелы Дэвис и Леонарда Пелтиера... Придирчиво осмотрев страницу моего доклада к студенческой конференции по философии, партийный вождь ткнул своим пальцем туда, где было сказано "Каково отношение философии к реальности?", а затем нравоучительно, и даже несколько снисходя к политической безграмотности автора доклада, величественно произнес: "Преобразующее!"» Руслан Лошаков, профессор А вот мне до сих пор отвратительны все эти «функции», «идейные основания», «значения для», «ограниченности» которые марксистско-ленинская философия навешивала на любые философские построения - словно этикетки, которые невозможно отклеить. Вот за эти функции-роли, за это бездарную сортировку несортируемого и раскладывание по полочкам воздушного и заоблачного, а ещё - за невообразимую скуку изложения многие в СССР и ненавидели диамат, который преподавался во всех вузах как основной предмет. А много позже я узнала, что он ещё и безбожно врал - упрощая, подменяя и просто не понимая многих вещей. И обнаружила, что мировая философия велика, безгранична, невероятно разнообразна, а диамат - ее крохотная, даже не тысячная часть. И нет у неё никаких функций, кроме одной - давать невероятное наслаждение думающему. А ещё поняла, насколько ущербны любые философские доктрины, замешанные на идеологии и политике.
Проф. Вера Афанасьева
[Исправлено: Alehander, 09.03.2023 - 13:36]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1609
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 09.03.23 - 14:13
Цитата:
Уж простите Юрий Яковлевич я был из тех, кого Вы так сотрируете, мы отошли в тыл и всегда дышим Вас в затылок. Увы но тэо так. Несогласный ни с кем Saba
Alehander:
«Сортировка несортируемого» «Советское слово "активист
«Сортировка несортируемого» «Советское слово "активист
Уж простите Юрий Яковлевич я был из тех, кого Вы так сотрируете, мы отошли в тыл и всегда дышим Вас в затылок. Увы но тэо так. Несогласный ни с кем Saba
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