Профинансированные фондом сайты региональных казахстанских газет нередко выпускают пропагандистские материалы с определённым подтекстом[18]. Получателями финансовых грантов фонда по медийной программе являются НПО, общественные фонды и физические лица: Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», «ОФ Международный Центр журналистики MediaNet»[14] Выделенные гранты за 2017 год], «Казахстанский пресс клуб», ОФ «Правовой медиа-центр», ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр», ОФ Центр поддержки журналистов «Мінбер», «Интерньюс Казахстан» (сайты: Новый репортёр (newreporter.org), Открытая Азия онлайн (theopenasia.net), Интерньюс (internews.kz), Право и СМИ Центральной Азии (medialaw.asia), (e-event.kz), Рателкз[19], ОФ «Институт Медиа Стандартов». В организованных фондом тренингах и конференциях принимают участие главные редакторы известных медиа-ресурсов: М.Дорофеев (информбюро), В.Абрамов (власть), М.Асипов (рател)[20][21].
Не включаясь в полемику, просто посоветую поискать за прошлый или позапрошлый год (самому лень) инфу, что корры НГ обучались на курсах, спонсируемых Соросом. Тогда и Тимур это признал, но словесно выкрутился.
Ну и пока все отдыхают после пьянок 8го марта, кинем сарказм Стрелкова..
Прочитал в сети восторженную (без иронии) оду "Курганцу" и линейке гусеничных бронемашин на базе МТ-ЛБ.Спору нет - "мотолыга" - машина хорошая, проходимость у неё - шикарная и даже (если в лоб) из обычного пулемета не всегда пробивается, а борта отлично держат мелкие осколки. Для эвакуации раненых и различных прифронтовых служб - МТ-ЛБ незаменима.Но попытки превратить её в боевую машину в условиях современных боевых действий? Да ее 120-мм мина легко выводит из строя близким попаданием!То ли дело старый-добрый "Т-34"! Если просто поснимать послевоенные "Т-34-85" с постаментов -уже едва-ли не сотни машин можно набрать! И пусть к 76-мм пушке "свежих" (не протухших) снарядов не сыскать - так пушку как раз можно заменить на что-то другое. На пулемёт "максим", на пример... А там, глядишь, дело и до гражданских тракторов дойдёт - обшить железом или сделать бетонную броню - и вперёд! К успешному (и даже с опережением графика) выполнению секретных задач "СВО"! Бронепоезда тоже хороши... а привязные аэростаты могут легко заменить
Отмечают, что США передали Украине комплекты умных бомб Joint Direct Attack Munition ER (JDAM-ER), обладают с высокой точностью поражения. Ещё 21 декабря 2022 года системы JDAM были официально названы среди перечня вооружений нового пакета военной помощи.
Бомбы, оснащенные JDAM, управляются интегрированной инерциальной системой наведения, соединенной с приемником глобальной системы позиционирования (GPS). Вес различных бомб от 230 до 910 кг.
Если передали авиабомбы весом 910 килограммов, с дальностью действия до 72 километров. Тогда, ими можно поражать мосты, укреплённые бетонные сооружения, типа командных пунктов, бункеров, также казармы, скопления живой силы, бронетехники и.т.д.
111: Почему то вспомнился один форумчанин, который с пеной у рта доказывал, что его родственники после начала войны в 2014м, начали жить на Донбассе богато и счастливо.. Но вот сами блогеры Донбасса, z-патриоты, сами и как то недовольны таким счастьем..
Вот это женщина Т.Н.Монтян, (пост выше за№4466) ранее действительно была ярой сторонницей СВО. Теперь отмечает, что на Донбассе живут плохо, далее будет ещё хуже. Диву даюсь, в целом, что дала агрессия, санкциями продавливают и далее продолжат.
Ура патриоты россияне на различных ток-шоу и передачах, в прошлом году говорили, что не хотим быть зависимыми от Запада, США, якобы их сырьевым придатком. Объемы экспортируемого газа и нефти снизились, при этом Запад был огромным рынком их сбыта. Посмотрим дефицит бюджета с каждым месяцем будет увеличиваться, отмечают, что по итогам двух месяцев текущего года уже запасы практически использовали.
Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать