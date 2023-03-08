Отправлено: - 10:44

таноми52:

что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?

Цитата:Оно ни для кого не является в любой стране абсолютно, кто не принял равноправие, родитель номер один и тд, где дети не остаются 50 на 50 с разведенными родителями номер три и тд, где не платит с тобой дэвушка, сидящая в ресторане так же напополам и да, где мальчик не становится девочкой и наоборот.В конце концов где не приняты законы ЛГБТ.Это и называется РАВНОПРАВИЕ.А не просто чья то дочурка, которую поставили акимом или главарем фирмы..Думалось хоть тебе об этом известно..А вот то что тут пишется в статье, чего хотят, вот это и есть настоящее извращение, это для очень узкого круга лиц..