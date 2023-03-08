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≡ Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46324
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 18:04
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Участницы заявляют о продолжающемся в стране «фемициде» и призывают государство «прекратить покрывать сексуализированное насилие против любых женщин», а также увеличить число женщин в парламенте и на высоких государственных постах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23839
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 09.03.23 - 10:44
#15
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Цитата:
таноми52:
что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?

Оно ни для кого не является в любой стране абсолютно, кто не принял равноправие, родитель номер один и тд, где дети не остаются 50 на 50 с разведенными родителями номер три и тд, где не платит с тобой дэвушка, сидящая в ресторане так же напополам и да, где мальчик не становится девочкой и наоборот.
В конце концов где не приняты законы ЛГБТ.
Это и называется РАВНОПРАВИЕ.
А не просто чья то дочурка, которую поставили акимом или главарем фирмы..
Думалось хоть тебе об этом известно..
А вот то что тут пишется в статье, чего хотят, вот это и есть настоящее извращение, это для очень узкого круга лиц..
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