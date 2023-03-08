Отправлено: - 10:42

ACROS:

Вопрос тоже у меня: - почему "ТРАДИЦИОННЫЕ", почитали женщин каждый день, тогда "нетрадиционные", очевидно, по мнению автора почитают не каждый день?? И в чём отличие одних казахов от других ??

Цитата:я так понимаю статья намек на борьбу с ваххабизмом которая сейчас снова раскучиваетсяопять начались движения в темах о запрете хиджабов и никабов в казахстане как перечащих традиционному наряду казахских женщинведь в политике какхочешь победить религиозных радикалов поднимай в противовес национальных радикаловвот и занимаются крючкотворством