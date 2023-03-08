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Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46324
Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
Отправлено: 08.03.23 - 14:55
В Казахстане Международный женский день - один из самых любимых и массово отмечаемых праздников. Для чего же придумали отмечать этот день на самом деле? И был ли похожий праздник у казахов в древности?
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23839
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 14:55
Цитата:
Хм..
Но кто мог сочинить такую то чушь?
Отдельный вид феминисток, как и в каждом обществе да, был, но так чтоб все женщины, это по крайней мере вранье..
но и наравне с мужчиной участвовала в хозяйственной, политической, социальной жизни", - заключила эксперт.
Хм..
Но кто мог сочинить такую то чушь?
Отдельный вид феминисток, как и в каждом обществе да, был, но так чтоб все женщины, это по крайней мере вранье..
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 258
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 20:25
Уважаемый автор, а кто такие не традиционные казахи? Просветите!
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 258
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 20:30
Я вырос среди казахов, у меня много друзей казахов, и я в принципе не согласен сдаже с заголовком этой статьи. Историки в угоду коньюктуре всегда писали то, что от них требовала власть! Нет среди них порядочных людей, пожалуй это мировая тенденция.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9052
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 20:38
опять клятыкоммуняки виноваты... заставили отказаться почитать каждый день и разрешили только одни раз в году.
Интересно, а директор школы Шонбаев в Уральске в курсе исконных традиций? А то недавно заявил "девочки должны служить мальчикам".
Интересно, а директор школы Шонбаев в Уральске в курсе исконных традиций? А то недавно заявил "девочки должны служить мальчикам".
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 21:24
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1678
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 23:12
Не статья, а цитирование википедии. Кроме последнего абзаца.
Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
Отправлено: 08.03.23 - 23:29
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4009
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 09.03.23 - 10:32
Цитата:
Замечу что и неудачное цитирование, бездарей видать везде хватает: - я без интернета и по памяти могу сообщить: - насколько я знаюпо школьному курсу истории, у истоков 8 марта стояла именно Клара Цеткин, Роза присоединилась значительно позже, и то выйдя замуж за сына Клары. Кстати, Клара похоронена у Кремлёвской стены наряду в видными советско-партийными деятелями Союза. А самые первые, по крайней мере в истории зафиксированы, митинги чикагских ткачих за свои права в области зарплаты и рабочего дня и именно в марте месяце. Сейчас нет надобности в митингах и прочих битвах за какие то права: - всё это прописано в Конституции.
Вопрос тоже у меня: - почему "ТРАДИЦИОННЫЕ", почитали женщин каждый день, тогда "нетрадиционные", очевидно, по мнению автора почитают не каждый день?? И в чём отличие одних казахов от других ??
Цитата:
Этого и сейчас НЕТ: - если бы не установка Токаева о том что женщин и молодёжи во власти должно быть по 30 % , навряд ли сейчас были бы и женщины-министры, депутаты и прочий служивый люд. В акимы их что то не пускают, кроме показательной акимши Кызыл Орды.
Эл-починно:
а цитирование википедии.
а цитирование википедии.
Замечу что и неудачное цитирование, бездарей видать везде хватает: - я без интернета и по памяти могу сообщить: - насколько я знаюпо школьному курсу истории, у истоков 8 марта стояла именно Клара Цеткин, Роза присоединилась значительно позже, и то выйдя замуж за сына Клары. Кстати, Клара похоронена у Кремлёвской стены наряду в видными советско-партийными деятелями Союза. А самые первые, по крайней мере в истории зафиксированы, митинги чикагских ткачих за свои права в области зарплаты и рабочего дня и именно в марте месяце. Сейчас нет надобности в митингах и прочих битвах за какие то права: - всё это прописано в Конституции.
Вопрос тоже у меня: - почему "ТРАДИЦИОННЫЕ", почитали женщин каждый день, тогда "нетрадиционные", очевидно, по мнению автора почитают не каждый день?? И в чём отличие одних казахов от других ??
Цитата:
111:
чтоб все женщины,
чтоб все женщины,
Этого и сейчас НЕТ: - если бы не установка Токаева о том что женщин и молодёжи во власти должно быть по 30 % , навряд ли сейчас были бы и женщины-министры, депутаты и прочий служивый люд. В акимы их что то не пускают, кроме показательной акимши Кызыл Орды.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13494
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 09.03.23 - 10:42
Цитата:
я так понимаю статья намек на борьбу с ваххабизмом которая сейчас снова раскучивается
опять начались движения в темах о запрете хиджабов и никабов в казахстане как перечащих традиционному наряду казахских женщин
ведь в политике как
хочешь победить религиозных радикалов поднимай в противовес национальных радикалов
вот и занимаются крючкотворством
ACROS:
Вопрос тоже у меня: - почему "ТРАДИЦИОННЫЕ", почитали женщин каждый день, тогда "нетрадиционные", очевидно, по мнению автора почитают не каждый день?? И в чём отличие одних казахов от других ??
Вопрос тоже у меня: - почему "ТРАДИЦИОННЫЕ", почитали женщин каждый день, тогда "нетрадиционные", очевидно, по мнению автора почитают не каждый день?? И в чём отличие одних казахов от других ??
я так понимаю статья намек на борьбу с ваххабизмом которая сейчас снова раскучивается
опять начались движения в темах о запрете хиджабов и никабов в казахстане как перечащих традиционному наряду казахских женщин
ведь в политике как
хочешь победить религиозных радикалов поднимай в противовес национальных радикалов
вот и занимаются крючкотворством
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13494
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 09.03.23 - 10:53
Цитата:
на картине которую ты привел кстати в надеждах на какой-то видимо троллинг показана типичная мечта современной феминистки
когда раздетая по пояс женщина для удобства это нормальное явление и никто этого не чурается и при этом она участвует в конкурсе по высвобождению верблюда без рук а кто сможет это сделать получает в подарок этого верблюда (почти что тайота камри на современный лад)
в этот период в европе женщина закутанная в кучу платьев почти что не считается человеком, ее дело это рожать и работать на дому а уж оголить щиколотку это вверх похабности и эротизма
а в россии женщину из крепостных можно было проиграть в карты или запороть до смерти просто для прикола (не говоря уж о всех остальных сексуальных утехах) а из высшего общества женщина это антураж для мужчины чтобы крутить ее в высшем обществе и крутиться самому (по пушкину)
Филипп Филиппович:
на картине которую ты привел кстати в надеждах на какой-то видимо троллинг показана типичная мечта современной феминистки
когда раздетая по пояс женщина для удобства это нормальное явление и никто этого не чурается и при этом она участвует в конкурсе по высвобождению верблюда без рук а кто сможет это сделать получает в подарок этого верблюда (почти что тайота камри на современный лад)
в этот период в европе женщина закутанная в кучу платьев почти что не считается человеком, ее дело это рожать и работать на дому а уж оголить щиколотку это вверх похабности и эротизма
а в россии женщину из крепостных можно было проиграть в карты или запороть до смерти просто для прикола (не говоря уж о всех остальных сексуальных утехах) а из высшего общества женщина это антураж для мужчины чтобы крутить ее в высшем обществе и крутиться самому (по пушкину)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23839
Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
Отправлено: 09.03.23 - 10:54
Цитата:
И слава Аллаху.
Пожил я как то с той, кто хотела 50 на 50, но жрать я все равно варил больше, она не могла просто, и убирался сам, она то в акимате работала, детей рожать не хотела, потому что надо под работу подстраиваться, там как то декрет оказывается считают, чтоб забеременеть, и тд..
Профессия у нее была журналист, на него училась..
С тех пор поклялся, с журналистами и работниками акиматов ни ни..
Хотя плюсы тоже были в плане взятия билетов на нижних полках или на концерты Дариги бесплатно..
Ну и с акимом на посиделках на турбазах с бардами при кострах..
Деньги в семью пополам..
Но не для меня..
ACROS:
Этого и сейчас НЕТ: -
Этого и сейчас НЕТ: -
И слава Аллаху.
Пожил я как то с той, кто хотела 50 на 50, но жрать я все равно варил больше, она не могла просто, и убирался сам, она то в акимате работала, детей рожать не хотела, потому что надо под работу подстраиваться, там как то декрет оказывается считают, чтоб забеременеть, и тд..
Профессия у нее была журналист, на него училась..
С тех пор поклялся, с журналистами и работниками акиматов ни ни..
Хотя плюсы тоже были в плане взятия билетов на нижних полках или на концерты Дариги бесплатно..
Ну и с акимом на посиделках на турбазах с бардами при кострах..
Деньги в семью пополам..
Но не для меня..
-
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