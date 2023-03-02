Отправлено: - 10:32

юля елиссева:

И зачем ещё бюджетные деньги тратят на агитацию? Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть, то всем бы из бюджета денег давали?

Цитата:а зачем независимые СМИ берут эти деньги из бюджета для агитации?ну можно же было отказаться как отказывается НГ к примеру от информационного заказа считая это зашкваром от гос брать деньги на пропаганду но на агитацию провластных фейковых депутатов ничего))) деньги не пахнут?))