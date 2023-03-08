Профинансированные фондом сайты региональных казахстанских газет нередко выпускают пропагандистские материалы с определённым подтекстом[18]. Получателями финансовых грантов фонда по медийной программе являются НПО, общественные фонды и физические лица: Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», «ОФ Международный Центр журналистики MediaNet»[14] Выделенные гранты за 2017 год], «Казахстанский пресс клуб», ОФ «Правовой медиа-центр», ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр», ОФ Центр поддержки журналистов «Мінбер», «Интерньюс Казахстан» (сайты: Новый репортёр (newreporter.org), Открытая Азия онлайн (theopenasia.net), Интерньюс (internews.kz), Право и СМИ Центральной Азии (medialaw.asia), (e-event.kz), Рателкз[19], ОФ «Институт Медиа Стандартов». В организованных фондом тренингах и конференциях принимают участие главные редакторы известных медиа-ресурсов: М.Дорофеев (информбюро), В.Абрамов (власть), М.Асипов (рател)[20][21].
Не включаясь в полемику, просто посоветую поискать за прошлый или позапрошлый год (самому лень) инфу, что корры НГ обучались на курсах, спонсируемых Соросом. Тогда и Тимур это признал, но словесно выкрутился.
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