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≡ Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46323
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 18:04
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Участницы заявляют о продолжающемся в стране «фемициде» и призывают государство «прекратить покрывать сексуализированное насилие против любых женщин», а также увеличить число женщин в парламенте и на высоких государственных постах.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
91
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 18:04
#1
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Но ведь и немало мужиков подвергаются насилию
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3068
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 19:11
#2
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Цитата:
Мс18:
Но ведь и немало мужиков подвергаются насилию

Это несчитово! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23835
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:27
#3
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Такой смешной митинг..
Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться.
Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд..
Времени полно..
Больше у нас проблем нет значит..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3388
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:44
#4
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Эх, всё дело в физической слабости женщин!
Если бы в физическом плане женщины были равны мужчине, то противодействие насилию с какой бы стороны оно не совершалось, было бы личным делом каждого индивида или делом правосудия в отношении просто граждан.
Но природа создала женщину нежной,прекрасной и слабой, хотя отвела ей важное значение в жизни хомо сапиенс - она продолжатель рода этого самого хомо.
Однако, некоторые мужские особи Хомо по-прежнему относятся к женщине, как просто как к вещи, а не такой же личности, как они: со своим миром, своей судьбой, своей мечтой, своей жизнью!
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины, как продолжателя рода ,ХОМО САПИЕНС, да при этом ещё и слабого физически, не могущего постоять за себя!
"Мужчина — единственный самец, который бьет свою самку!". Жорж Куртелин

[Исправлено: таноми52, 08.03.2023 - 20:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23835
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
#5
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Цитата:
таноми52:
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины

Вроде как кто то каждый раз говорит о том, что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие.
Неужели уже нужны?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3388
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 21:05
#6
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Цитата:
111:
что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие. Неужели уже нужны?


А что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
424
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:07
#7
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Цитата:
111:
Такой смешной митинг.. Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться. Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд.. Времени полно.. Больше у нас проблем нет значит..

Сексист! Фотожоп!
И с этими субьектами строить Жана Казахстан!?
:lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
424
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:11
#8
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1608
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:24
#9
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Цитата:
таноми52:
женщину нежной,прекрасной и слабой,

Золотые слова
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1608
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:27
#10
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Цитата:
таноми52:
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?

Уважаю женщин, но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1608
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:37
#11
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Иначе Вы нас просто перестанете уважать. Это я говорю о природе мужчины. остальное всё придумано, Если Вы считаете себя женщиной российской почитайте у Петра !, Если Вы считаете себя женщиной казахстанской почитайте Абая, найдете схожие мысли
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1678
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 09.03.23 - 00:45
#12
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картинки на альбом
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3388
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 09.03.23 - 00:49
#13
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saba:
но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?[/quote

В физическом плане - да.Мужчины сильнее, но... зато женщины выносливее!
Как когда-то говорил один главный гинеколог нашей области:"Если бы мне пришлось рожать, я бы умер!" (О, вспомнила шутку о вас, слабых:"Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2" :lol:
Во всех остальных планах женщина не уступает мужчине! И история уже это доказала.
Поэтому, трижды ха-ха, смешно звучат в 21 веке слова физиолога Ильи Мечникова :" Гениальность — один из биологических мужских признаков, наряду с бородой и крепкими мускулами". :-P
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