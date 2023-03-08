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Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46323
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 18:04
Участницы заявляют о продолжающемся в стране «фемициде» и призывают государство «прекратить покрывать сексуализированное насилие против любых женщин», а также увеличить число женщин в парламенте и на высоких государственных постах.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 91
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 18:04
Но ведь и немало мужиков подвергаются насилию
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3068
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 19:11
Цитата:
Это несчитово!
Мс18:
Но ведь и немало мужиков подвергаются насилию
Но ведь и немало мужиков подвергаются насилию
Это несчитово!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23835
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:27
Такой смешной митинг..
Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться.
Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд..
Времени полно..
Больше у нас проблем нет значит..
Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться.
Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд..
Времени полно..
Больше у нас проблем нет значит..
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:44
Эх, всё дело в физической слабости женщин!
Если бы в физическом плане женщины были равны мужчине, то противодействие насилию с какой бы стороны оно не совершалось, было бы личным делом каждого индивида или делом правосудия в отношении просто граждан.
Но природа создала женщину нежной,прекрасной и слабой, хотя отвела ей важное значение в жизни хомо сапиенс - она продолжатель рода этого самого хомо.
Однако, некоторые мужские особи Хомо по-прежнему относятся к женщине, как просто как к вещи, а не такой же личности, как они: со своим миром, своей судьбой, своей мечтой, своей жизнью!
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины, как продолжателя рода ,ХОМО САПИЕНС, да при этом ещё и слабого физически, не могущего постоять за себя!
"Мужчина — единственный самец, который бьет свою самку!". Жорж Куртелин
[Исправлено: таноми52, 08.03.2023 - 20:59]
Если бы в физическом плане женщины были равны мужчине, то противодействие насилию с какой бы стороны оно не совершалось, было бы личным делом каждого индивида или делом правосудия в отношении просто граждан.
Но природа создала женщину нежной,прекрасной и слабой, хотя отвела ей важное значение в жизни хомо сапиенс - она продолжатель рода этого самого хомо.
Однако, некоторые мужские особи Хомо по-прежнему относятся к женщине, как просто как к вещи, а не такой же личности, как они: со своим миром, своей судьбой, своей мечтой, своей жизнью!
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины, как продолжателя рода ,ХОМО САПИЕНС, да при этом ещё и слабого физически, не могущего постоять за себя!
"Мужчина — единственный самец, который бьет свою самку!". Жорж Куртелин
[Исправлено: таноми52, 08.03.2023 - 20:59]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23835
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
Цитата:
Вроде как кто то каждый раз говорит о том, что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие.
Неужели уже нужны?
таноми52:
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины
Закон обязан всё расставить по своим местам: главенствующее место в жизни общества должны занимать интересы женщины
Вроде как кто то каждый раз говорит о том, что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие.
Неужели уже нужны?
Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять закон о противодействии харассменту
Отправлено: 08.03.23 - 21:05
Цитата:
А что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?
111:
что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие. Неужели уже нужны?
что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие. Неужели уже нужны?
А что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:07
Цитата:
Сексист! Фотожоп!
И с этими субьектами строить Жана Казахстан!?
111:
Такой смешной митинг.. Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться. Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд.. Времени полно.. Больше у нас проблем нет значит..
Такой смешной митинг.. Это означает, что им не крен и нечем там на югах заняться. Мужа нет, соответственно и детей, некому готовить, некому гладить брюки, и тд.. Времени полно.. Больше у нас проблем нет значит..
Сексист! Фотожоп!
И с этими субьектами строить Жана Казахстан!?
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:11
Комментарий удален модератором.
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:24
Цитата:
Золотые слова
таноми52:
женщину нежной,прекрасной и слабой,
женщину нежной,прекрасной и слабой,
Золотые слова
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:27
Цитата:
Уважаю женщин, но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?
таноми52:
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?
Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?
Уважаю женщин, но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 08.03.23 - 21:37
Иначе Вы нас просто перестанете уважать. Это я говорю о природе мужчины. остальное всё придумано, Если Вы считаете себя женщиной российской почитайте у Петра !, Если Вы считаете себя женщиной казахстанской почитайте Абая, найдете схожие мысли
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 1678
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 09.03.23 - 00:45
Re: Участницы митинга за права женщин в Алматы призвали принять...
Отправлено: 09.03.23 - 00:49
saba:
но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?[/quote
В физическом плане - да.Мужчины сильнее, но... зато женщины выносливее!
Как когда-то говорил один главный гинеколог нашей области:"Если бы мне пришлось рожать, я бы умер!" (О, вспомнила шутку о вас, слабых:"Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2"
Во всех остальных планах женщина не уступает мужчине! И история уже это доказала.
Поэтому, трижды ха-ха, смешно звучат в 21 веке слова физиолога Ильи Мечникова :" Гениальность — один из биологических мужских признаков, наряду с бородой и крепкими мускулами".
но я думаю, неравноправие заложено у нас природой или я не прав?[/quote
В физическом плане - да.Мужчины сильнее, но... зато женщины выносливее!
Как когда-то говорил один главный гинеколог нашей области:"Если бы мне пришлось рожать, я бы умер!" (О, вспомнила шутку о вас, слабых:"Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2"
Во всех остальных планах женщина не уступает мужчине! И история уже это доказала.
Поэтому, трижды ха-ха, смешно звучат в 21 веке слова физиолога Ильи Мечникова :" Гениальность — один из биологических мужских признаков, наряду с бородой и крепкими мускулами".
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