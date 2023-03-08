Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...

Отправлено: - 20:30

Я вырос среди казахов, у меня много друзей казахов, и я в принципе не согласен сдаже с заголовком этой статьи. Историки в угоду коньюктуре всегда писали то, что от них требовала власть! Нет среди них порядочных людей, пожалуй это мировая тенденция.