Отправлено: - 21:05

111:

что ценности Запада ему чужды, как и их равноправие. Неужели уже нужны?

Цитата:А что, равноправное отношение к женщине не является ценностью именно казахстанцев?Что ты опять клевещешь на меня, извращенец?