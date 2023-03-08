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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:17
Цитата:
О, нормально, на праздники начинаем говорить то, о чем всегда молчим..
Ведь больше времени то нет, как не испортить его именно сегодня..
Хороший вопрос, от кого они.
Набираем попкорна и слушаем..
Козлов я:
еще один шанс редакции посмотреть, от Сороса они али как?
еще один шанс редакции посмотреть, от Сороса они али как?
О, нормально, на праздники начинаем говорить то, о чем всегда молчим..
Ведь больше времени то нет, как не испортить его именно сегодня..
Хороший вопрос, от кого они.
Набираем попкорна и слушаем..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:21
Цитата:
Как показывает опыт, после одного раза просьбы, человек не уходит.
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью, регистрируясь на уже новый подготовленный ник и выходит через день..
таноми52:
Не делайте этого,
Не делайте этого,
Как показывает опыт, после одного раза просьбы, человек не уходит.
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью, регистрируясь на уже новый подготовленный ник и выходит через день..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:22
Цитата:
Сам этого не хочу, сказал тов. Саахов... Жизнь покажет.
Цитата:
Не, не к форуму, а к тому, что творится в нем. Но вы точно не входите для меня в эту массу, как и еще некоторые товарищи из нашей разведгруппы.
[Исправлено: Козлов я, 08.03.2023 - 20:45]
таноми52:
Не делайте этого, Козлов!
Не делайте этого, Козлов!
Сам этого не хочу, сказал тов. Саахов... Жизнь покажет.
Цитата:
таноми52:
Хотя, конечно, что значу я по сравнению с Вашим отвращением к форуму
Хотя, конечно, что значу я по сравнению с Вашим отвращением к форуму
Не, не к форуму, а к тому, что творится в нем. Но вы точно не входите для меня в эту массу, как и еще некоторые товарищи из нашей разведгруппы.
[Исправлено: Козлов я, 08.03.2023 - 20:45]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:29
Цитата:
Может дождетесь, может нет. На слабо меня не возьмешь, я гораздо старше вас и все эти потуги как-то смешны.
111:
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью
Может дождетесь, может нет. На слабо меня не возьмешь, я гораздо старше вас и все эти потуги как-то смешны.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:29
Цитата:
Если кто то смотрит на наш форум с Отвращением, то зачем он тут?
Чтобы постоянно об этом ныть?
таноми52:
отвращением к форуму
отвращением к форуму
Если кто то смотрит на наш форум с Отвращением, то зачем он тут?
Чтобы постоянно об этом ныть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:31
Цитата:
Чего дождусь?
Мне тут никто не мешает, лично никого не трогаю.
Мне до лампочки.
Мне нравится моя автономность и собственная независимость от коллег так сказать..
Просто интересно, почему такие обвинения звучат против редакции..
Козлов я:
Может дождетесь,
Может дождетесь,
Чего дождусь?
Мне тут никто не мешает, лично никого не трогаю.
Мне до лампочки.
Мне нравится моя автономность и собственная независимость от коллег так сказать..
Просто интересно, почему такие обвинения звучат против редакции..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:35
Эх, ладно, с моей выпьем скоро по бокалу вина.
Вот что важно.
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..
Вот что важно.
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:40
Цитата:
Да никто об этом и не думает, просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники. Отсюда и отвращение, что даже кушать не хочется! (с)
111:
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..
Да никто об этом и не думает, просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники. Отсюда и отвращение, что даже кушать не хочется! (с)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:43
Цитата:
Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?
И это было в соответсвующих для того ветках.
В трех.
Флуд, ВВ, и тема про 8 марта.
И это для тебя Дичь, радоваться и поздравлять близких и остальных?
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.
Эл-починно:
просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники.
просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники.
Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?
И это было в соответсвующих для того ветках.
В трех.
Флуд, ВВ, и тема про 8 марта.
И это для тебя Дичь, радоваться и поздравлять близких и остальных?
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
Цитата:
Это как раз - безобидное. Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.
Цитата:
Я уже поздравил, ещё когда у вас там ночь была.
111:
Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?
Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?
Это как раз - безобидное. Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.
Цитата:
111:
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.
Я уже поздравил, ещё когда у вас там ночь была.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:49
Цитата:
Нет, не знаю.Цитата:
Тоже сделал Дичь?
О, тогда я ухожу с форума и начинаю смотреть на него с Отвращением!
Боатва, держите меня, а то сейчас точно уйду!
Эл-починно:
Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.
Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.
Нет, не знаю.Цитата:
Эл-починно:
Я уже поздравил, ещё
Я уже поздравил, ещё
Тоже сделал Дичь?
О, тогда я ухожу с форума и начинаю смотреть на него с Отвращением!
Боатва, держите меня, а то сейчас точно уйду!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:51
Цитата:
Ну если для тебя это дичь, то давай...
111:
Тоже сделал Дичь?
Тоже сделал Дичь?
Ну если для тебя это дичь, то давай...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:00
Цитата:
Вы держите для начала меня.
И кстати, потому редакцией управляет ваш западный коллега Сорос, потому что кому то не понравился какой то там комментарий?
Просто интересно, почему такое мнение, что редакцией управляет кампания Сороса..
Эл-починно:
Ну если для тебя это дичь, то давай...
Ну если для тебя это дичь, то давай...
Вы держите для начала меня.
И кстати, потому редакцией управляет ваш западный коллега Сорос, потому что кому то не понравился какой то там комментарий?
Просто интересно, почему такое мнение, что редакцией управляет кампания Сороса..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:07
Китай, Германия, США, Россия, прочитал, там этот еврей действует, но не нашел его влияния и работы в Костанае и в Нашей Газете.
И о том, как он воздействует на нашу редакцию.
Об этом вообще не говорится нигде, не только в Википедии!
,_Джордж
Так что дайте аргументы хотя бы, может я чего то не знаю об их взаимоотношениях?
И о том, как он воздействует на нашу редакцию.
Об этом вообще не говорится нигде, не только в Википедии!
Так что дайте аргументы хотя бы, может я чего то не знаю об их взаимоотношениях?
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