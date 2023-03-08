Отправлено: - 20:17

Козлов я:

еще один шанс редакции посмотреть, от Сороса они али как?

Цитата:О, нормально, на праздники начинаем говорить то, о чем всегда молчим..Ведь больше времени то нет, как не испортить его именно сегодня..Хороший вопрос, от кого они.Набираем попкорна и слушаем..