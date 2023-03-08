Прогноз на 5 дней
небольшой снег-7°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 299 из 300«1...297298299300»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:17
#4471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
еще один шанс редакции посмотреть, от Сороса они али как?

О, нормально, на праздники начинаем говорить то, о чем всегда молчим..
Ведь больше времени то нет, как не испортить его именно сегодня..
Хороший вопрос, от кого они.
Набираем попкорна и слушаем..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:21
#4472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не делайте этого,

Как показывает опыт, после одного раза просьбы, человек не уходит.
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью, регистрируясь на уже новый подготовленный ник и выходит через день..
Профайл
Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:22
#4473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не делайте этого, Козлов!

Сам этого не хочу, сказал тов. Саахов... ;-) Жизнь покажет.
Цитата:
таноми52:
Хотя, конечно, что значу я по сравнению с Вашим отвращением к форуму

Не, не к форуму, а к тому, что творится в нем. Но вы точно не входите для меня в эту массу, как и еще некоторые товарищи из нашей разведгруппы. :lol:

[Исправлено: Козлов я, 08.03.2023 - 20:45]
Профайл
Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:29
#4474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А если просишь 5 раз, человек уходит, доказывает это своей нечеловеческой гордостью

Может дождетесь, может нет. На слабо меня не возьмешь, я гораздо старше вас и все эти потуги как-то смешны.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:29
#4475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
отвращением к форуму

Если кто то смотрит на наш форум с Отвращением, то зачем он тут?
Чтобы постоянно об этом ныть?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:31
#4476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Может дождетесь,

Чего дождусь?
Мне тут никто не мешает, лично никого не трогаю.
Мне до лампочки.
Мне нравится моя автономность и собственная независимость от коллег так сказать..
Просто интересно, почему такие обвинения звучат против редакции..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:35
#4477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, ладно, с моей выпьем скоро по бокалу вина.
Вот что важно.
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1674
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:40
#4478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Чтобы хотя бы в такие праздники мы не думали о злости или мщении..

Да никто об этом и не думает, просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники. Отсюда и отвращение, что даже кушать не хочется! (с)
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:43
#4479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
просто достало всех уже твоё распространение всякой дряни, да ещё и в праздники.

Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?
И это было в соответсвующих для того ветках.
В трех.
Флуд, ВВ, и тема про 8 марта.
И это для тебя Дичь, радоваться и поздравлять близких и остальных?
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
#4480
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1674
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:47
#4481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Посмотри, сколько я сегодня поздравлял, выкладывал много разных фото со вчерашнего вечера, поздравлял Амирка, поздравлял я, это плохо?

Это как раз - безобидное. Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.
Цитата:
111:
Сам то не поздравляешь, не мешай это делать другим.

Я уже поздравил, ещё когда у вас там ночь была. :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:49
#4482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ты сам знаешь, про какое распространение я говорю.

Нет, не знаю.Цитата:
Эл-починно:
Я уже поздравил, ещё

Тоже сделал Дичь?
О, тогда я ухожу с форума и начинаю смотреть на него с Отвращением!
Боатва, держите меня, а то сейчас точно уйду!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1674
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 20:51
#4483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тоже сделал Дичь?

Ну если для тебя это дичь, то давай... :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:00
#4484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну если для тебя это дичь, то давай...

Вы держите для начала меня.
И кстати, потому редакцией управляет ваш западный коллега Сорос, потому что кому то не понравился какой то там комментарий?
Просто интересно, почему такое мнение, что редакцией управляет кампания Сороса..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 21:07
#4485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китай, Германия, США, Россия, прочитал, там этот еврей действует, но не нашел его влияния и работы в Костанае и в Нашей Газете.
И о том, как он воздействует на нашу редакцию.
Об этом вообще не говорится нигде, не только в Википедии!
,_Джордж

Так что дайте аргументы хотя бы, может я чего то не знаю об их взаимоотношениях?
Профайл
Страница 299 из 300«1...297298299300»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: таноми52, Козлов я, Skeptic, saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS