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≡ Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46321
Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о 8 Марта
Отправлено: 08.03.23 - 14:55
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В Казахстане Международный женский день - один из самых любимых и массово отмечаемых праздников. Для чего же придумали отмечать этот день на самом деле? И был ли похожий праздник у казахов в древности?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23813
Re: Традиционные казахи почитали женщин каждый день - историк о...
Отправлено: 08.03.23 - 14:55
#1
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Цитата:
но и наравне с мужчиной участвовала в хозяйственной, политической, социальной жизни", - заключила эксперт.

Хм..
Но кто мог сочинить такую то чушь?
Отдельный вид феминисток, как и в каждом обществе да, был, но так чтоб все женщины, это по крайней мере вранье..
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