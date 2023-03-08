Отправлено: - 14:55

но и наравне с мужчиной участвовала в хозяйственной, политической, социальной жизни", - заключила эксперт.

Цитата:Хм..Но кто мог сочинить такую то чушь?Отдельный вид феминисток, как и в каждом обществе да, был, но так чтоб все женщины, это по крайней мере вранье..