Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • З, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 298 из 298«1...296297298
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 09:17
#4456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С весенним праздником, международным Женским Днём, желаю всего наилучшего!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 09:44
#4457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
przek:
По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет). Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.


Хорошо, что география форума расширяется, это значит мы-условно вертуально прорубаем окна в другие страны.

Спасибо за достоверную информацию, как говорится из первых рук.

Помнится в прошлом году пропаганда великих россиян говорила, что Европа замёрзнет зимой без газа. Мол им нужно будет валежник в лесу собирать и вы большой ШОК испытаете, а тут получается лёгким дискомфортом обошлись.

Кроме того, RT показывала ролик, как якобы голодная европейская семья, употребляла в пищу подаренного ранее ребенку хорька. Тут мне один "грамотей" из-за три девять земель из величайшей Германии, говорил, якобы, что трансляция таких роликов для ихней аудитории в порядке вещей, типа они толерантные и.и.д. Если не ошибаюсь толерантные европейцы уже закрыли вещание RT на территории ЕС.

Как вы отмечаете, подорожание продуктов за год, в среднем на 15-20% и 25% доходов тратите на их покупку, тогда действительно не критично.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3383
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 10:06
#4458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Эл-починно


Я злопамятная - помню зло и оскорбления!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3383
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 10:14
#4459
Комментарий удален модератором.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:02
#4460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
если есть полуфабрикаты и замороженные продукты

Речь шла о "свежих" овощах и других продуктах. Там муж - повар, держит ресторан, и сама любит готовить. Потому полуфабрикаты никогда не покупают.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:03
#4461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение. Даже как то покойная О.К писала что он молодец и не каждый сможет отбиватся от десяток форумчан. Я б не смог. Уже бы давно психанул бы и ушёл.))


Помнится, очень давно, мелкие интриганы толпой, человек 8, возможно 10, напали на Бывалого, как только его не обзывали, даже нет желания повторять. Завсегдатаи, старожилы форума, а не старые пользователи, как тут выразились выше, наверное помнят. Почему то, своих оппонентов Бывалый кличал-страусами, якобы он их на чистую воду выводил. Когда, условно кипел и огорчался, мог сказать любому пользователю, не важно простому или уважаемому, особенно последним: ты страус, просто страус! Тогда, лично для меня было понятно, что не все в порядке и вывели мелкие интриганы Бывалого из себя.

Как обычно, на следующий день, после двухсторонних жалоб, были грандиозные разборки. Это традиция, прижилась и используется отдельными "грамотеями", до настоящего времени. Ну, тогда конечно описываемые события не 37-38 годы прошлого столетия происходили. Тогда, Ольга Германовна, царствие ей небесное, сказала, что нам нужны всякие пользователи и никто Бывалого блокировать и в бан отправлять не будет.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:04
#4462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
przek:

:-) Не надо путать грузин, настоящих, с соросовско-госдеповскими выкормышами.
Да и они не правительство пытаются "гнать", а тупо переживают, что их пометят клеймом иноагентов. Чтобы все опознавали в них предателей Родины.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:37
#4463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 12:21
#4464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня уже не так много времени до работы, поэтому хочу сказать, давайте будем добрей, мы уже почти поссорились из за войны между нашими близкими друзьями, я не могу выбирать между друзьями
Профайл
Страница 298 из 298«1...296297298
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS