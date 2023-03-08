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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 09:17
С весенним праздником, международным Женским Днём, желаю всего наилучшего!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 09:44
Цитата:
Хорошо, что география форума расширяется, это значит мы-условно вертуально прорубаем окна в другие страны.
Спасибо за достоверную информацию, как говорится из первых рук.
Помнится в прошлом году пропаганда великих россиян говорила, что Европа замёрзнет зимой без газа. Мол им нужно будет валежник в лесу собирать и вы большой ШОК испытаете, а тут получается лёгким дискомфортом обошлись.
Кроме того, RT показывала ролик, как якобы голодная европейская семья, употребляла в пищу подаренного ранее ребенку хорька. Тут мне один "грамотей" из-за три девять земель из величайшей Германии, говорил, якобы, что трансляция таких роликов для ихней аудитории в порядке вещей, типа они толерантные и.и.д. Если не ошибаюсь толерантные европейцы уже закрыли вещание RT на территории ЕС.
Как вы отмечаете, подорожание продуктов за год, в среднем на 15-20% и 25% доходов тратите на их покупку, тогда действительно не критично.
przek:
По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет). Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.
По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет). Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.
Хорошо, что география форума расширяется, это значит мы-условно вертуально прорубаем окна в другие страны.
Спасибо за достоверную информацию, как говорится из первых рук.
Помнится в прошлом году пропаганда великих россиян говорила, что Европа замёрзнет зимой без газа. Мол им нужно будет валежник в лесу собирать и вы большой ШОК испытаете, а тут получается лёгким дискомфортом обошлись.
Кроме того, RT показывала ролик, как якобы голодная европейская семья, употребляла в пищу подаренного ранее ребенку хорька. Тут мне один "грамотей" из-за три девять земель из величайшей Германии, говорил, якобы, что трансляция таких роликов для ихней аудитории в порядке вещей, типа они толерантные и.и.д. Если не ошибаюсь толерантные европейцы уже закрыли вещание RT на территории ЕС.
Как вы отмечаете, подорожание продуктов за год, в среднем на 15-20% и 25% доходов тратите на их покупку, тогда действительно не критично.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 10:06
Цитата:
Я злопамятная - помню зло и оскорбления!
Эл-починно:
Эл-починно
Эл-починно
Я злопамятная - помню зло и оскорбления!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 10:14
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:02
Цитата:
Речь шла о "свежих" овощах и других продуктах. Там муж - повар, держит ресторан, и сама любит готовить. Потому полуфабрикаты никогда не покупают.
Эл-починно:
если есть полуфабрикаты и замороженные продукты
если есть полуфабрикаты и замороженные продукты
Речь шла о "свежих" овощах и других продуктах. Там муж - повар, держит ресторан, и сама любит готовить. Потому полуфабрикаты никогда не покупают.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:03
Цитата:
Помнится, очень давно, мелкие интриганы толпой, человек 8, возможно 10, напали на Бывалого, как только его не обзывали, даже нет желания повторять. Завсегдатаи, старожилы форума, а не старые пользователи, как тут выразились выше, наверное помнят. Почему то, своих оппонентов Бывалый кличал-страусами, якобы он их на чистую воду выводил. Когда, условно кипел и огорчался, мог сказать любому пользователю, не важно простому или уважаемому, особенно последним: ты страус, просто страус! Тогда, лично для меня было понятно, что не все в порядке и вывели мелкие интриганы Бывалого из себя.
Как обычно, на следующий день, после двухсторонних жалоб, были грандиозные разборки. Это традиция, прижилась и используется отдельными "грамотеями", до настоящего времени. Ну, тогда конечно описываемые события не 37-38 годы прошлого столетия происходили. Тогда, Ольга Германовна, царствие ей небесное, сказала, что нам нужны всякие пользователи и никто Бывалого блокировать и в бан отправлять не будет.
Vit:
А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение. Даже как то покойная О.К писала что он молодец и не каждый сможет отбиватся от десяток форумчан. Я б не смог. Уже бы давно психанул бы и ушёл.))
А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение. Даже как то покойная О.К писала что он молодец и не каждый сможет отбиватся от десяток форумчан. Я б не смог. Уже бы давно психанул бы и ушёл.))
Помнится, очень давно, мелкие интриганы толпой, человек 8, возможно 10, напали на Бывалого, как только его не обзывали, даже нет желания повторять. Завсегдатаи, старожилы форума, а не старые пользователи, как тут выразились выше, наверное помнят. Почему то, своих оппонентов Бывалый кличал-страусами, якобы он их на чистую воду выводил. Когда, условно кипел и огорчался, мог сказать любому пользователю, не важно простому или уважаемому, особенно последним: ты страус, просто страус! Тогда, лично для меня было понятно, что не все в порядке и вывели мелкие интриганы Бывалого из себя.
Как обычно, на следующий день, после двухсторонних жалоб, были грандиозные разборки. Это традиция, прижилась и используется отдельными "грамотеями", до настоящего времени. Ну, тогда конечно описываемые события не 37-38 годы прошлого столетия происходили. Тогда, Ольга Германовна, царствие ей небесное, сказала, что нам нужны всякие пользователи и никто Бывалого блокировать и в бан отправлять не будет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:04
Цитата:
Не надо путать грузин, настоящих, с соросовско-госдеповскими выкормышами.
Да и они не правительство пытаются "гнать", а тупо переживают, что их пометят клеймом иноагентов. Чтобы все опознавали в них предателей Родины.
przek:
Не надо путать грузин, настоящих, с соросовско-госдеповскими выкормышами.
Да и они не правительство пытаются "гнать", а тупо переживают, что их пометят клеймом иноагентов. Чтобы все опознавали в них предателей Родины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 11:37
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 12:21
У меня уже не так много времени до работы, поэтому хочу сказать, давайте будем добрей, мы уже почти поссорились из за войны между нашими близкими друзьями, я не могу выбирать между друзьями
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