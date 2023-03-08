Отправлено: - 09:44

przek:

По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет). Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.

Цитата:Хорошо, что география форума расширяется, это значит мы-условно вертуально прорубаем окна в другие страны.Спасибо за достоверную информацию, как говорится из первых рук.Помнится в прошлом году пропаганда великих россиян говорила, что Европа замёрзнет зимой без газа. Мол им нужно будет валежник в лесу собирать и вы большой ШОК испытаете, а тут получается лёгким дискомфортом обошлись.Кроме того, RT показывала ролик, как якобы голодная европейская семья, употребляла в пищу подаренного ранее ребенку хорька. Тут мне один "грамотей" из-за три девять земель из величайшей Германии, говорил, якобы, что трансляция таких роликов для ихней аудитории в порядке вещей, типа они толерантные и.и.д. Если не ошибаюсь толерантные европейцы уже закрыли вещание RT на территории ЕС.Как вы отмечаете, подорожание продуктов за год, в среднем на 15-20% и 25% доходов тратите на их покупку, тогда действительно не критично.