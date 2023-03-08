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≡ Женщины Казахстана: численность, средний возраст и профессии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46320
Женщины Казахстана: численность, средний возраст и профессии
Отправлено: 08.03.23 - 10:20
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К Международному женскому дню в Бюро национальной статистики представили статистику о женщинах Казахстана. В стране проживают 10 118 282 женщины, из них 6,3 миллиона - в городской местности, 3,7 миллиона - в сельской.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
44
Re: Женщины Казахстана: численность, средний возраст и профессии
Отправлено: 08.03.23 - 10:20
#1
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чем бы вы не занимались.
С праздником Вас, с 8марта!!!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9051
Re: Женщины Казахстана: численность, средний возраст и профессии
Отправлено: 08.03.23 - 11:04
#2
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Всю прекрасную половину редакции НГ, жительниц форума, случайных посетителей сайта с праздником весны, 8 марта!
Здоровья, любви, достатка, весеннего настроения и исполнения желаний!
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