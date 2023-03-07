А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение. Даже как то покойная О.К писала что он молодец и не каждый сможет отбиватся от десяток форумчан. Я б не смог. Уже бы давно психанул бы и ушёл.))
Vit: Точно знаю что мы не сможем его перевоспитать если будем ругать.
Насмешил! С каких пор здесь кого-то перевоспитывают? Да ещё и 50-летних самцов? Здесь можно, перечисляю:уважать, не уважать, быть равнодушным, игнорить "Встречаются мужчины, чья глупость и упорство поистине превосходят все, чего можно ожидать от Божьего создания". Оноре Бальзак "Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, — они глупее. Поль-Жан Туле
Гога: ***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.***
Тут ещё нюанс есть, это типично для СМИ. Сложно утверждать за весь Евросоюз. Разве что по усреднённым показателям.Цитата:
Skeptic: Там средняя цена продуктовой корзины выросла больше, чем в полтора раза.
Ну это если есть полуфабрикаты и замороженные продукты, как картофель фри и прочее, которые действительно было подорожали выше общего набора корзины. Из за затраченной энергии на заморозку и его хранение в замороженном состоянии. А так вот сегодня ALDI Если кому перевести нужно, помогу.
Мясо сегодня дешевле у Мясника (Mezger) покупать. Во первых лучше качеством, а во вторых дешевле (пока ещё) Всё ещё из за той же стоимости эн. ресурсов по охлаждению, расфасовки и транспортировке. Хотя возможно уже скоро будет с ценой наоборот, как и было раньше. Но всё равно, если брать качество - то мясник.
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