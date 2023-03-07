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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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p
* przek
(Пользователи)
Регистрация:
06.03.23
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 16:33
#4441
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
43
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 21:50
#4442
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Кто что думает о Кажегильдине? Вроде грамотно мыслит.


[Исправлено: Дед, 07.03.2023 - 21:52]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 22:22
#4443
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Цитата:
таноми52:
А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение. Даже как то покойная О.К писала что он молодец и не каждый сможет отбиватся от десяток форумчан. Я б не смог. Уже бы давно психанул бы и ушёл.))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 22:30
#4444
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Цитата:
Vit:
А мне нравится Марик. Упёртый, смелый, до посинения любит отстаивать своё мнение

У него один плюс есть, он редко переходит "красную" линию и соответственно на оскорбления, в отличие от некоторых других. ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 22:49
#4445
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saba, Вы мой пост за №4435 на свой счёт что ли приняли?
Почему на него отвечаете?
Он не к Вам относится!Ё
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 22:53
#4446
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Vit:

Эл-починно:

Ну, теперь понятно, кто там вступил "на зыбкую дорожку, которая находится на болоте"!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12035
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 23:06
#4447
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Цитата:
таноми52:

Точно знаю что мы не сможем его перевоспитать если будем ругать. Надо потихоньку, уважительно и ласково.)) вы женщины знаите лучше как это можно сделать. Попробуй и он сразу растает.)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 23:12
#4448
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Цитата:
Vit:
Точно знаю что мы не сможем его перевоспитать если будем ругать.


Насмешил!
С каких пор здесь кого-то перевоспитывают?
Да ещё и 50-летних самцов?
Здесь можно, перечисляю:уважать, не уважать, быть равнодушным, игнорить
"Встречаются мужчины, чья глупость и упорство поистине превосходят все, чего можно ожидать от Божьего создания". Оноре Бальзак
"Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, — они глупее. Поль-Жан Туле

[Исправлено: таноми52, 07.03.2023 - 23:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 01:23
#4449
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:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 01:31
#4450
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Поздравляю весь женский коллектив форума и газеты с Международным Женским днём!
С праздником 8-е Марта.


[Исправлено: Эл-починно, 08.03.2023 - 01:31]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1671
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.03.23 - 02:07
#4451
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Цитата:
Гога:
***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.***

Тут ещё нюанс есть, это типично для СМИ. Сложно утверждать за весь Евросоюз. Разве что по усреднённым показателям.Цитата:
Skeptic:
Там средняя цена продуктовой корзины выросла больше, чем в полтора раза.

Ну это если есть полуфабрикаты и замороженные продукты, как картофель фри и прочее, которые действительно было подорожали выше общего набора корзины. Из за затраченной энергии на заморозку и его хранение в замороженном состоянии.
А так вот сегодня ALDI
Если кому перевести нужно, помогу.

Мясо сегодня дешевле у Мясника (Mezger) покупать. Во первых лучше качеством, а во вторых дешевле (пока ещё) Всё ещё из за той же стоимости эн. ресурсов по охлаждению, расфасовки и транспортировке. Хотя возможно уже скоро будет с ценой наоборот, как и было раньше. Но всё равно, если брать качество - то мясник.

[Исправлено: Эл-починно, 08.03.2023 - 02:34]
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