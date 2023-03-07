Отправлено: - 23:12

Vit:

Точно знаю что мы не сможем его перевоспитать если будем ругать.

[Исправлено: таноми52, 07.03.2023 - 23:18]

Цитата:Насмешил!С каких пор здесь кого-то перевоспитывают?Да ещё и 50-летних самцов?Здесь можно, перечисляю:уважать, не уважать, быть равнодушным, игнорить"Встречаются мужчины, чья глупость и упорство поистине превосходят все, чего можно ожидать от Божьего создания". Оноре Бальзак"Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, — они глупее. Поль-Жан Туле