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≡ Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46319
Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в Казахстане
Отправлено: 07.03.23 - 17:49
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В Казахстане предложили легализовать автомобили, которые не имеют технического паспорта и паспорта транспортного средства (ПТС). Это необходимо, чтобы упростить процедуру легализации в случае утери регистрационных документов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4008
Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в Казахстане
Отправлено: 07.03.23 - 17:49
#1
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Что бы было справедливо по отношению к добросовестным налогоплательщикам, надо тоже отменить для них драконовские УТИЛИЦАЦИОННЫЙ сбор и ПЕРВИЧНЫЙ платёж.
Редакция - вы же в городе ближе к кандидатам в депутаты Мажилиса, там много проводятся встречи с ними и ваши корреспонденты бывают там; к нам в деревню они не доходят: - на очередной агитационной встрече задайте им этот вопрос от группы, законопослушных и добросовестно-исправно платящих все налоги и сборы, ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

[Исправлено: ACROS, 07.03.2023 - 17:50]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5932
Re: Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в...
Отправлено: 07.03.23 - 21:04
#2
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Скоро предложат угнанные авто легализовать. Что-то уже достал этот процесс. Одни без штанов остались лишь бы закон не нарушать, а другим такая халява
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12035
Re: Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в...
Отправлено: 07.03.23 - 21:30
#3
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Я правильно понял что я могу щас пригнать из Европы автомобиль, выкинуть техпаспорт, подать на утерю и мне без проблем новые номера выдадут.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5932
Авто без техпаспорта и ПТС предложили легализовать в Казахстане
Отправлено: 07.03.23 - 23:52
#4
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Наверное баба Клава должна подтвердить что вы привезли авто прошлым летом или будете вены резать и клясться мамой что так и было. По другому никак.
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