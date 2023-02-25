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Свержением избранной власти, разгулом насилия в том числе и по отношению представителей власти

Евро-американ бренды ушли, денег у населения меньше, продажи упали сильно. Сосем лапу всей страной.

Цитата:В Украине бурная политическая кухня. Изнутри Украины власть Януковича имела много противников. Насколько я знаю, социальная несправедливость, были случаи рейдерства со стороны людей Януковича, плюс коррупция (которая там и сейчас), добило всё некомпетентность по вопросам ассоциации с ЕС, поскольку у них большинство было за ЕС, а не за Таможенный Союз.Вспоним историю, как советы пришли к власти. Наиболее яркий эпизод: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года царская семья - дети с родителями расстреляны в подвале. РФ считает себя приемницей СССР.Путину было плевать, чего хотят украинцы. Как и плевать, чего хотели хабаровцы, которые полгода выходили на пикеты за губернатора. Его политика - игнорировать и изматывать, не проявляя слабость (уроки школы под названием "питерские улицы"). Путину нужно, чтобы Украина оставалась под влиянием Кремля. Это истинная причина войны с Украиной.У Израля большие обиды на всё, что связано со свастикой. Среди части украинцев (западных) действительно есть приверженцы нацизма. Это что-то вроде футбольных "ультрас". Собственно Азов комплектовался такими кадрами. С одной стороны это дикие люди, они тиранили гражданских в Мариуполе, с другой - 3 месяца держали оборону в окружении, отвлекая армию РФ от других направлений. Повторюсь, чтобы называть страну нацистской и оправдывать за это войну из-за наличия в этой стране групп "ультрас", "скинхедов", которые составляют, быть может, менее 1% населения, надо быть больным на голову.Неделю назад мне написал знакомый с Минска:Цитата:Чего добился Лукашенко со своим совком головного мозга - не ушел вовремя, стал пособником в войне, а Беларусь уже не является суверенным государством.