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≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46319
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
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Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
192
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 07.03.23 - 22:46
#90
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Цитата:
Эл-починно:
Свержением избранной власти, разгулом насилия в том числе и по отношению представителей власти


В Украине бурная политическая кухня. Изнутри Украины власть Януковича имела много противников. Насколько я знаю, социальная несправедливость, были случаи рейдерства со стороны людей Януковича, плюс коррупция (которая там и сейчас), добило всё некомпетентность по вопросам ассоциации с ЕС, поскольку у них большинство было за ЕС, а не за Таможенный Союз.

Вспоним историю, как советы пришли к власти. Наиболее яркий эпизод: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года царская семья - дети с родителями расстреляны в подвале. РФ считает себя приемницей СССР.

Путину было плевать, чего хотят украинцы. Как и плевать, чего хотели хабаровцы, которые полгода выходили на пикеты за губернатора. Его политика - игнорировать и изматывать, не проявляя слабость (уроки школы под названием "питерские улицы"). Путину нужно, чтобы Украина оставалась под влиянием Кремля. Это истинная причина войны с Украиной.

У Израля большие обиды на всё, что связано со свастикой. Среди части украинцев (западных) действительно есть приверженцы нацизма. Это что-то вроде футбольных "ультрас". Собственно Азов комплектовался такими кадрами. С одной стороны это дикие люди, они тиранили гражданских в Мариуполе, с другой - 3 месяца держали оборону в окружении, отвлекая армию РФ от других направлений. Повторюсь, чтобы называть страну нацистской и оправдывать за это войну из-за наличия в этой стране групп "ультрас", "скинхедов", которые составляют, быть может, менее 1% населения, надо быть больным на голову.

Неделю назад мне написал знакомый с Минска:
Цитата:
Евро-американ бренды ушли, денег у населения меньше, продажи упали сильно. Сосем лапу всей страной.

Чего добился Лукашенко со своим совком головного мозга - не ушел вовремя, стал пособником в войне, а Беларусь уже не является суверенным государством.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3381
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 07.03.23 - 23:04
#91
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Цитата:
Muad Dib:
Настоящий фашизм строил концлагеря, умертвил там миллионы евреев, имел мощную военную машину, которой подчинил соседние страны, расширял свои территории.


Да-да! Сразу же как в 1933 г национал-социалисты пришли в Германии к власти они и начали фашистовать:умертвлять,подчинять и расширять!
Поэтому, конечно же, нет во властных структурах Украины фашистов!
В Украине же ещё не начали это делать!
Они ещё и еврея выбрали Президентом - неоспоримый довод в пользу антифашизма!
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