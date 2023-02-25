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Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46319
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:07
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:09
Цитата:
Skeptic:
пока натренированная натовскими инструкторами,
пока натренированная натовскими инструкторами,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 464
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 20:48
После окончания Второй мировой войны были приняты ряд международных документов. К сожалению я сейчас ни номера ни названия не могу предоставить. Просто на память не помню, надо порыться в загашниках. Так вот, согласно одному документу СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах, особенно в близлежащих, если там возникнет фашистский режим. Причем применить силу имеет право без всяких обьяснений. Это право - право главного победителя мировой войны. Да, людей бесконечно жаль. И я как военный скажу, то война - это самое худшее человеческое проявление. Людям помогать надо. Но помогать фашистской армии значит быть самому фашистом. Мое мнение- война спровоцирована США. Но это и так понятно. Именно американцы и подкузьмили украинцам, свернув им окончательно мозги набекрень. Нацизм и фашизм должны быть уничтожены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5930
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 11:55
понимает он ровно столько сколько ему подчиненные разрешают понимать принося ему донесения в папочках
Вы что на самом деле думаете, что он как средневековый падишах сидит в своем замке и верит донесениям прислуги? Вы думаете он не владеет интернетом и не видел как его оскорбляли хохло-нацисты запевая речевки. Не надо переходить красные линии, никто здесь сидящих не знает что с вами произойдет завтра, через месяц или год. Поэтому призываю не брызгать слюной, яд так и брызжет через экран
Вы что на самом деле думаете, что он как средневековый падишах сидит в своем замке и верит донесениям прислуги? Вы думаете он не владеет интернетом и не видел как его оскорбляли хохло-нацисты запевая речевки. Не надо переходить красные линии, никто здесь сидящих не знает что с вами произойдет завтра, через месяц или год. Поэтому призываю не брызгать слюной, яд так и брызжет через экран
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3062
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 12:12
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 12:25
Цитата:
----Устав ООН, в статьях 106 и 107
рихард:
СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах
СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах
----Устав ООН, в статьях 106 и 107
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4008
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 13:07
Цитата:
Там же где и вас учат: - что в детских садах Казахстана преподают уроки русофобизма.
Skeptic:
где учат так всё извращать?
где учат так всё извращать?
Там же где и вас учат: - что в детских садах Казахстана преподают уроки русофобизма.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4008
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 13:10
Цитата:
Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл для России и для себя как президента.
electro:
оооочень забавно
оооочень забавно
Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл для России и для себя как президента.
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 22:57
Цитата:
.......ты не помнишь что вчера говорил,как ты собирался окатышь на европу отправлять не помнишь......архив смотри...старость,простительно.
[Исправлено: Gljuk, 27.02.2023 - 09:05]
111:
Я всегда это говорил. Еще с 2014го года. Не помнишь? По моему все помнят, как я отстаивал интересы украинского народа.
Я всегда это говорил. Еще с 2014го года. Не помнишь? По моему все помнят, как я отстаивал интересы украинского народа.
.......ты не помнишь что вчера говорил,как ты собирался окатышь на европу отправлять не помнишь......архив смотри...старость,простительно.
[Исправлено: Gljuk, 27.02.2023 - 09:05]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23799
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 23:04
Цитата:
Он собственно не добыл.
Он разграбил то последнее наследие СССР, которое еще оставалось, и запустил его все на эту бессмысленную бойню..
Они же на разработанных месторождениях в СССР, собрали 600 ярдов долларов.
Ну и теперь наверно еще за три года войны, точно все раздербанят..
ACROS:
Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл
Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл
Он собственно не добыл.
Он разграбил то последнее наследие СССР, которое еще оставалось, и запустил его все на эту бессмысленную бойню..
Они же на разработанных месторождениях в СССР, собрали 600 ярдов долларов.
Ну и теперь наверно еще за три года войны, точно все раздербанят..
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 23:46
.......в то время когда волонтёры казахстана и других стран собирают гум.помощь многострадальным украинцам.А в это время украинские авто.последних моделей колесят по европе и они отдыхают в куршавеле и на других курортах мира без зазрения совести.Западные украинцы сдают квартиры своим восточным соотечиственникам не за бесплатно а сами едут в европу ну например в германию получая социалку,ничего личного это бизнес.Приезжая в Европу идут в благотворительные организации где бесплатно дают вещи,посуду и.т.д.затем переправляют в украину и там продают.Это только два малиньких примера.Да и беженцы не из зоны боевых действий.Если есть то маленький процент.Да и работать не больно хотят,хорошо когда социалку получаешь ну и ещё где нибуть почернить вообще классно.
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 27.02.23 - 02:02
Цитата:
честно надоели уже эти гум помощи которые не несут за собой ничего кроме пиара государства на международной площадке афганцам собирали украинцам собираливот туркам теперьпочему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно? а низзззя другим помогать можно и престижно они бедные несчастные а мы богатые и щедрые а когда у нас беда сразу пытаются заткнуть, замолчать проблему вы что рехнулись?? чтобы мы сами в свой же город в котором энергетическая катастрофа что-то там собирали нееее это зашквар надо было тогда афганцев попроситьпусть пледы и палатки возвращают
abaika95:
честно надоели уже эти гум помощи которые не несут за собой ничего кроме пиара государства на международной площадке афганцам собирали украинцам собираливот туркам теперьпочему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно? а низзззя другим помогать можно и престижно они бедные несчастные а мы богатые и щедрые а когда у нас беда сразу пытаются заткнуть, замолчать проблему вы что рехнулись?? чтобы мы сами в свой же город в котором энергетическая катастрофа что-то там собирали нееее это зашквар надо было тогда афганцев попроситьпусть пледы и палатки возвращают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13490
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 27.02.23 - 10:05
Цитата:
хорошо когда люди понимают что незачем было россии влезать в украину помогать каким то утопающим донбасцам
сами не выбрались не фиг и поддерживать
родом из Шанхая2022: .правильно абайка спасение утопающих дело рук самих утопающих....
хорошо когда люди понимают что незачем было россии влезать в украину помогать каким то утопающим донбасцам
сами не выбрались не фиг и поддерживать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 191
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 07.03.23 - 19:00
Цитата:
Тут народ делится на 2 категории: те, кто считают что у Путина есть право забирать территории и подогревать сепаратистские настроения, и те, кто считают, что такого права нет, и сепаратизм есть измена.
Из-за выступлений отдельных категорий населения называть Украину нацистско-фашистским государством и этим оправдывать военное нападение могут только, простите, больные на голову.
Настоящий фашизм строил концлагеря, умертвил там миллионы евреев, имел мощную военную машину, которой подчинил соседние страны, расширял свои территории.
В Украине были настоящие выборы, где результат непредсказуем, а к власти пришел еврей. Еще год назад там были пророссийские партии и пророссийские политики. В Харькове много русскоговорящих, и там никто не погибал от снарядов до февраля 2022 года.
Путину нет и не было дела до мужиков, женщин и детей Донбасса. Как и до десятков тысяч погибших его соотечественников в этой войне, многим из которых было всего 20 лет. Всё это цифры для него в большой игре.
[Исправлено: Muad Dib, 07.03.2023 - 19:06]
yudjin:
Когда области стали регионами России? А что в 2015 -16-17-... годах не переживали за УКРАИНЦЕВ Донбаса? Спокойно припеваючи жили...а тут на те. Это не помощь. Это проявление дружбы казахского и украинского народа против российского.
Когда области стали регионами России? А что в 2015 -16-17-... годах не переживали за УКРАИНЦЕВ Донбаса? Спокойно припеваючи жили...а тут на те. Это не помощь. Это проявление дружбы казахского и украинского народа против российского.
Тут народ делится на 2 категории: те, кто считают что у Путина есть право забирать территории и подогревать сепаратистские настроения, и те, кто считают, что такого права нет, и сепаратизм есть измена.
Из-за выступлений отдельных категорий населения называть Украину нацистско-фашистским государством и этим оправдывать военное нападение могут только, простите, больные на голову.
Настоящий фашизм строил концлагеря, умертвил там миллионы евреев, имел мощную военную машину, которой подчинил соседние страны, расширял свои территории.
В Украине были настоящие выборы, где результат непредсказуем, а к власти пришел еврей. Еще год назад там были пророссийские партии и пророссийские политики. В Харькове много русскоговорящих, и там никто не погибал от снарядов до февраля 2022 года.
Путину нет и не было дела до мужиков, женщин и детей Донбасса. Как и до десятков тысяч погибших его соотечественников в этой войне, многим из которых было всего 20 лет. Всё это цифры для него в большой игре.
[Исправлено: Muad Dib, 07.03.2023 - 19:06]
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