Отправлено: - 19:00

yudjin:

Когда области стали регионами России? А что в 2015 -16-17-... годах не переживали за УКРАИНЦЕВ Донбаса? Спокойно припеваючи жили...а тут на те. Это не помощь. Это проявление дружбы казахского и украинского народа против российского.

[Исправлено: Muad Dib, 07.03.2023 - 19:06]

Цитата:Тут народ делится на 2 категории: те, кто считают что у Путина есть право забирать территории и подогревать сепаратистские настроения, и те, кто считают, что такого права нет, и сепаратизм есть измена.Из-за выступлений отдельных категорий населения называть Украину нацистско-фашистским государством и этим оправдывать военное нападение могут только, простите,Настоящий фашизм строил концлагеря, умертвил там миллионы евреев, имел мощную военную машину, которой подчинил соседние страны, расширял свои территории.В Украине были настоящие выборы, где результат непредсказуем, а к власти пришел еврей. Еще год назад там были пророссийские партии и пророссийские политики. В Харькове много русскоговорящих, и там никто не погибал от снарядов до февраля 2022 года.Путину нет и не было дела до мужиков, женщин и детей Донбасса. Как и до десятков тысяч погибших его соотечественников в этой войне, многим из которых было всего 20 лет. Всё это цифры для него в большой игре.