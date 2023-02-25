Прогноз на 5 дней
снегопад-4°C
  • 750 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С-СЗ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46319
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7453
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:07
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7453
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:09
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
пока натренированная натовскими инструкторами,

Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
464
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 20:48
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После окончания Второй мировой войны были приняты ряд международных документов. К сожалению я сейчас ни номера ни названия не могу предоставить. Просто на память не помню, надо порыться в загашниках. Так вот, согласно одному документу СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах, особенно в близлежащих, если там возникнет фашистский режим. Причем применить силу имеет право без всяких обьяснений. Это право - право главного победителя мировой войны. Да, людей бесконечно жаль. И я как военный скажу, то война - это самое худшее человеческое проявление. Людям помогать надо. Но помогать фашистской армии значит быть самому фашистом. Мое мнение- война спровоцирована США. Но это и так понятно. Именно американцы и подкузьмили украинцам, свернув им окончательно мозги набекрень. Нацизм и фашизм должны быть уничтожены.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5930
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 11:55
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понимает он ровно столько сколько ему подчиненные разрешают понимать принося ему донесения в папочках
Вы что на самом деле думаете, что он как средневековый падишах сидит в своем замке и верит донесениям прислуги? Вы думаете он не владеет интернетом и не видел как его оскорбляли хохло-нацисты запевая речевки. Не надо переходить красные линии, никто здесь сидящих не знает что с вами произойдет завтра, через месяц или год. Поэтому призываю не брызгать слюной, яд так и брызжет через экран
Профайл Посетить вебсайт
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3062
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 12:12
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Мое мнение- война спровоцирована США.


Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7453
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 12:25
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах

----Устав ООН, в статьях 106 и 107
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4008
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 13:07
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
где учат так всё извращать?


Там же где и вас учат: - что в детских садах Казахстана преподают уроки русофобизма.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4008
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 13:10
#82
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
оооочень забавно


Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл для России и для себя как президента.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
236
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 22:57
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я всегда это говорил. Еще с 2014го года. Не помнишь? По моему все помнят, как я отстаивал интересы украинского народа.


.......ты не помнишь что вчера говорил,как ты собирался окатышь на европу отправлять не помнишь......архив смотри...старость,простительно.

[Исправлено: Gljuk, 27.02.2023 - 09:05]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23799
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 26.02.23 - 23:04
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Так всё просрать: - всё то что нечеловеческим трудом на галерах он добыл

Он собственно не добыл.
Он разграбил то последнее наследие СССР, которое еще оставалось, и запустил его все на эту бессмысленную бойню..
Они же на разработанных месторождениях в СССР, собрали 600 ярдов долларов.
Ну и теперь наверно еще за три года войны, точно все раздербанят..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
236
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 26.02.23 - 23:46
#85
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......в то время когда волонтёры казахстана и других стран собирают гум.помощь многострадальным украинцам.А в это время украинские авто.последних моделей колесят по европе и они отдыхают в куршавеле и на других курортах мира без зазрения совести.Западные украинцы сдают квартиры своим восточным соотечиственникам не за бесплатно а сами едут в европу ну например в германию получая социалку,ничего личного это бизнес.Приезжая в Европу идут в благотворительные организации где бесплатно дают вещи,посуду и.т.д.затем переправляют в украину и там продают.Это только два малиньких примера.Да и беженцы не из зоны боевых действий.Если есть то маленький процент.Да и работать не больно хотят,хорошо когда социалку получаешь ну и ещё где нибуть почернить вообще классно.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
236
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 27.02.23 - 02:02
#86
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

честно надоели уже эти гум помощи которые не несут за собой ничего кроме пиара государства на международной площадке афганцам собирали украинцам собираливот туркам теперьпочему Экибастузу никто не собирал обогреватели так централизованно? а низзззя другим помогать можно и престижно они бедные несчастные а мы богатые и щедрые а когда у нас беда сразу пытаются заткнуть, замолчать проблему вы что рехнулись?? чтобы мы сами в свой же город в котором энергетическая катастрофа что-то там собирали нееее это зашквар надо было тогда афганцев попроситьпусть пледы и палатки возвращают
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13490
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 27.02.23 - 10:05
#87
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022: .правильно абайка спасение утопающих дело рук самих утопающих....

хорошо когда люди понимают что незачем было россии влезать в украину помогать каким то утопающим донбасцам
сами не выбрались не фиг и поддерживать
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
191
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 07.03.23 - 19:00
#88
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Когда области стали регионами России? А что в 2015 -16-17-... годах не переживали за УКРАИНЦЕВ Донбаса? Спокойно припеваючи жили...а тут на те. Это не помощь. Это проявление дружбы казахского и украинского народа против российского.

Тут народ делится на 2 категории: те, кто считают что у Путина есть право забирать территории и подогревать сепаратистские настроения, и те, кто считают, что такого права нет, и сепаратизм есть измена.
Из-за выступлений отдельных категорий населения называть Украину нацистско-фашистским государством и этим оправдывать военное нападение могут только, простите, больные на голову.
Настоящий фашизм строил концлагеря, умертвил там миллионы евреев, имел мощную военную машину, которой подчинил соседние страны, расширял свои территории.
В Украине были настоящие выборы, где результат непредсказуем, а к власти пришел еврей. Еще год назад там были пророссийские партии и пророссийские политики. В Харькове много русскоговорящих, и там никто не погибал от снарядов до февраля 2022 года.
Путину нет и не было дела до мужиков, женщин и детей Донбасса. Как и до десятков тысяч погибших его соотечественников в этой войне, многим из которых было всего 20 лет. Всё это цифры для него в большой игре.

[Исправлено: Muad Dib, 07.03.2023 - 19:06]
Профайл Посетить вебсайт
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS