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≡ "Врачи праздновали!" - Претензии пациентов Костанайской городской больницы прокомментировали в олблздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46319
"Врачи праздновали!" - Претензии пациентов Костанайской городской больницы прокомментировали в олблздраве
Отправлено: 07.03.23 - 18:08
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Читательница "НГ" сообщила о том, что сегодня, 7 марта, около 10 часов, она привезла в больницу своего отца, у которого обострилась заболевание почек. Ждать приема пришлось несколько часов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4008
"Врачи праздновали!" - Претензии пациентов Костанайской городской больницы прокомментировали в олблздраве
Отправлено: 07.03.23 - 18:08
#1
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Праздновать, конечно надо - ничто человеческое никому не чуждо, в том числе и медикам.
Но, и принимать больных надо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке и без скандала: - это особенные люди - ВРАЧИ - и в больницу народ просто так не идёт.
Это НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ главного врача, в первую очередь - неумение организовать рабочий процесс, скажем в режиме форс-мажора.
Это рабочий материал для комиссий по этике: - вместо того что бы наказывать простого водителя, вызовите на комиссию главного врача этого медицинского заведения.

[Исправлено: ACROS, 07.03.2023 - 18:10]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13490
Re: "Врачи праздновали!" - Претензии пациентов...
Отправлено: 07.03.23 - 18:54
#2
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Цитата:
По словам женщины, один мужчина ждал около 4 часов, в итоге у него лопнул желчный пузырь.


4 часа врачи в холле танцевали и поздравления принимали?
что то больше походит на преувеличенную для красного словца байку типа
мы пришли к врачу а он нас всех насмерть зарезал в честь дня медика и вот мы жалуемся в сми теперь

Цитата:
было много людей и все заходили через задний вход,

в чем проблема была и вам зайти через задний вход?
Цитата:
Люди обращались с острыми болями, но, не дождавшись квалифицированной медицинской помощи, уходили домой! На месте не было ни главврача, ни дежурных врачей!


я конечно не медик
но мне кажется когда у человека острая боль ходить он не может
что до врача что от врача
и мне кажется совсем чучуть так, что если уж боль такая острая лечащий врач тут уже бессилен и надо ложиться в стационар, никто не мешал вызвать бригаду скорой помощи или они тоже 4 часа пели в холле и танцевали?
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