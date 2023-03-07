Отправлено: - 18:54

По словам женщины, один мужчина ждал около 4 часов, в итоге у него лопнул желчный пузырь.



было много людей и все заходили через задний вход,



Люди обращались с острыми болями, но, не дождавшись квалифицированной медицинской помощи, уходили домой! На месте не было ни главврача, ни дежурных врачей!



Цитата:4 часа врачи в холле танцевали и поздравления принимали?что то больше походит на преувеличенную для красного словца байку типамы пришли к врачу а он нас всех насмерть зарезал в честь дня медика и вот мы жалуемся в сми теперьЦитата:в чем проблема была и вам зайти через задний вход?Цитата:я конечно не медикно мне кажется когда у человека острая боль ходить он не можетчто до врача что от врачаи мне кажется совсем чучуть так, что если уж боль такая острая лечащий врач тут уже бессилен и надо ложиться в стационар, никто не мешал вызвать бригаду скорой помощи или они тоже 4 часа пели в холле и танцевали?