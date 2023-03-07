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≡ Аким с гитарой, борец с песней - Мужчины поздравили женщин концертом-сюрпризом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46319
Аким с гитарой, борец с песней - Мужчины поздравили женщин концертом-сюрпризом в Костанае
Отправлено: 07.03.23 - 17:41
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Чиновники, работники образования, силовых структур, спортсмены пели и танцевали 7 марта на сцене ДК «Мирас». Уже в первом номере стало понятно, что строгие костюмы и, как правило, серьезное выражение лица сменят сценические костюмы и восхищенные улыбки.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
90
Re: Аким с гитарой, борец с песней - Мужчины поздравили женщин...
Отправлено: 07.03.23 - 17:41
#1
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А 3 пол когда поздравляют?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4008
Re: Аким с гитарой, борец с песней - Мужчины поздравили женщин...
Отправлено: 07.03.23 - 17:56
#2
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Молодец, аким города: - когда он сам со своим аппаратом проводит свои мероприятия (неважно какие- хозяйственные или социальные или же культурно-спортивные) , без имиджевого участия АКИМА ОБЛАСТИ, сразу чувствуется - ХОЗЯИН города.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13490
Re: Аким с гитарой, борец с песней - Мужчины поздравили женщин...
Отправлено: 07.03.23 - 18:47
#3
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Цитата:
А 3 пол когда поздравляют?

тоже хотите подарков?

ну не мог не мог не скаламбурить))


Цитата:
ACROS:
без имиджевого участия АКИМА ОБЛАСТИ, сразу чувствуется - ХОЗЯИН города.

да что-то последнее время куда аким области залезет потом там люди работать даже не хотят
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