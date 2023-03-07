Отправлено: - 18:47

А 3 пол когда поздравляют?



тоже хотите подарков?



ну не мог не мог не скаламбурить))

ACROS:

без имиджевого участия АКИМА ОБЛАСТИ, сразу чувствуется - ХОЗЯИН города.

Цитата:Цитата:да что-то последнее время куда аким области залезет потом там люди работать даже не хотят