Старые форумчане обратили внимание на метаморфозы со 111-м? Он выкладывает тщательно подобранную информацию определённого свойства: фото, видео,скриншоты, статистику, цитаты... Исходя из его постов за прошлые годы, что-то резко поумнел!
Козлов я: Поэтому и перепроверяется у Тимура каждый раз.
Что в этом такого? Мы вместе сами целый год писали правила, с апреля того года. Но остались какие то нерешенные вопросы, комментирование, которое надо проверять методом Тыка как говорится.. Написал и надо порой удостовериться, можно это или нет. Например Монику Белуччи в лифчике и трусиках нельзя. Плененых мобиков нельзя. Гитлера можно, но со свастикой нельзя. Как и фирму Мерседес Бенц. Бункерного с зигующими выклал, можно. Все методом проб и ошибок, и стирали меня безбожно. Зато сейчас знаешь, что писать, выставлять, и кого комментировать.. Если не знаю, спрашиваю, то то и то то, там то и там то, нарушение или нет. Это же так просто!
И еще что хорошо стало. Ссылки. Которые мы обязаны скидывать. Как видим, это форуму очень помогло. Например кто и что сказал, бункерный или Зеленский, всегда есть первоисточник.. И споров на эту тему стало меньше..
Военнослужащий посмертно награжден Орденом мужества. В Березовском муниципальном округе в минувшую пятницу, 24 февраля, простились с Юрием Новиковым, погибшим во время проведения СВО. Военнослужащий погиб 5 февраля текущего года. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава округа Игорь Чайкин, Новиков посмертно награжден медалью «За отвагу».
Да и нисколько не скрываю, разница отличить русских от агрессоров, тьфу , тьфу у меня иногда получается, даже если они за Путина, уважаю мнение пытаюсь переубедить, не получилось, увы значит что был не убедителен
Гога: ---***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет). Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.
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