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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 22:44
#4426
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 12:04
#4427
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Цитата:
saba:
Тогда почитайте, очень классная книга,


Читала, даже прежде мультика
Но одиниз моих недостатков - недостаток воображения:-(
Так что мультик хорошо зашёл :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 12:22
#4428
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Цитата:
Vit:
Ты как старый красноармеец в запасе


Понятия "красноармеец" и "111" - несовместимы,Вит! Неужели до сих пор до тебя не дошло? :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 12:29
#4429
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Цитата:
Victor Yang:
Ты вступил на зыбкую дорожку, которая находится на болоте))). Вот прямо комбо - собеседник+тема=фекалии на вентилятор, как в старом анекдоте:


Прямо группа такая образовалась на форуме (не буду называть ники), которая постоянно топчется на этой дорожке, помогая вентилятору крутиться безостановочно
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 12:35
#4430
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Старые форумчане обратили внимание на метаморфозы со 111-м?
Он выкладывает тщательно подобранную информацию определённого свойства: фото, видео,скриншоты, статистику, цитаты...
Исходя из его постов за прошлые годы, что-то резко поумнел!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 12:43
#4431
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Цитата:
таноми52:
Исходя из его постов за прошлые годы, что-то резко поумнел!

Я бы его одностороннюю инфу в пользу неонацистов умной не назвал. Но то, что боится, что забанят - это есть. Поэтому и перепроверяется у Тимура каждый раз.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 13:15
#4432
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Цитата:
Козлов я:
Поэтому и перепроверяется у Тимура каждый раз.

Что в этом такого?
Мы вместе сами целый год писали правила, с апреля того года.
Но остались какие то нерешенные вопросы, комментирование, которое надо проверять методом Тыка как говорится..
Написал и надо порой удостовериться, можно это или нет.
Например Монику Белуччи в лифчике и трусиках нельзя.
Плененых мобиков нельзя.
Гитлера можно, но со свастикой нельзя.
Как и фирму Мерседес Бенц.
Бункерного с зигующими выклал, можно.
Все методом проб и ошибок, и стирали меня безбожно.
Зато сейчас знаешь, что писать, выставлять, и кого комментировать..
Если не знаю, спрашиваю, то то и то то, там то и там то, нарушение или нет.
Это же так просто!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 13:18
#4433
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Цитата:
таноми52:
Исходя из его постов за прошлые годы, что-то резко поумнел!

Я сейчас и тебя полюблю..
Лучше не надо..
Зажму в объятиях..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 13:21
#4434
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И еще что хорошо стало.
Ссылки.
Которые мы обязаны скидывать.
Как видим, это форуму очень помогло.
Например кто и что сказал, бункерный или Зеленский, всегда есть первоисточник..
И споров на эту тему стало меньше..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 13:33
#4435
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Цитата:
Козлов я:
Я бы его одностороннюю инфу в пользу неонацистов умной не назвал.


Не в этом дело, я сомневаюсь, что он сам сутками копается в инфе и ведёт её отбор для нашего форума
Или настолько возненавидел агрессора, что не ест, не пьёт, а только "ведёт информационную войну"?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 13:55
#4436
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Скорбим по Юрию Новикову, Герою России




Военнослужащий посмертно награжден Орденом мужества.
В Березовском муниципальном округе в минувшую пятницу, 24 февраля, простились с Юрием Новиковым, погибшим во время проведения СВО. Военнослужащий погиб 5 февраля текущего года. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава округа Игорь Чайкин, Новиков посмертно награжден медалью «За отвагу».
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1598
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 14:06
#4437
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Цитата:
таноми52:
недостаток воображения

А я всегда представлял их всех, наверное неправильно?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1598
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 14:15
#4438
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Цитата:
таноми52:
Или настолько возненавидел агрессора,

Да и нисколько не скрываю, разница отличить русских от агрессоров, тьфу , тьфу у меня иногда получается, даже если они за Путина, уважаю мнение пытаюсь переубедить, не получилось, увы значит что был не убедителен
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7453
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 15:55
#4439
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p
§ przek
(Пользователи)
Регистрация:
06.03.23
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.03.23 - 16:28
#4440
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Цитата:
Гога:
---***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???


По всему ЕС хз, но за Польшу шарю (живу в Варшаве почти с десяток лет).
Цены за последний год в среднем выросли процентов на 15-20, что вяжется с годовой инфляцией. По ощущениям это повышение доставляет лишь лёгкий дискомфорт, но ничего критичного. Прост теперь за продукты в месяц ты отдаёшь на 20% своей зарплаты, а 25%.
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