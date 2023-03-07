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≡ Восьмерка на 8 Марта - Как и для чего костанайские автоклубы организуют перформансы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46315
Восьмерка на 8 Марта - Как и для чего костанайские автоклубы организуют перформансы?
Отправлено: 07.03.23 - 14:05
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Елочка на Новый год, сердце на День Валентина, звезда на 23 февраля - все это картины из автомобилей, совместное творчество членов автоклуба JDM. Корреспондент «НГ» поговорил с администратором клуба Анастасией (пседвоним Марк).
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3377
Re: Восьмерка на 8 Марта - Как и для чего костанайские автоклубы...
Отправлено: 07.03.23 - 14:05
#1
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Может, всё-таки перфоРмансы?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
544
Re: Восьмерка на 8 Марта - Как и для чего костанайские автоклубы...
Отправлено: 07.03.23 - 14:15
#2
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Цитата:
таноми52:
Может, всё-таки перфоРмансы?

Спасибо, исправили
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