Отправлено: - 12:29

Victor Yang:

Ты вступил на зыбкую дорожку, которая находится на болоте))). Вот прямо комбо - собеседник+тема=фекалии на вентилятор, как в старом анекдоте:

Цитата:Прямо группа такая образовалась на форуме (не буду называть ники), которая постоянно топчется на этой дорожке, помогая вентилятору крутиться безостановочно