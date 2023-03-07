Цитата:
Филипп Филиппович:
И почему, от меня обязательно нужны активные ссылки, и он без них,по номеру комента и названию ветки, ну никак! А в других случаях Главред умоляет
Есть разница. Вы прислали около десятка номеров комментариев. По каждому мне нужно будет ответить. Удобнее и быстрее делать это, сопровождая жалобу активной ссылкой на комментарий. Для этого вам нужно нажать на номер комментария, скопировать ссылку и прислать мне. Желательно - в личку. Опять же потому, что так удобнее задавать вопросы и отвечать.
Во втором случае пользователь упоминает об одном комментарии. Найти его немного проще.
Я всего лишь прошу экономить время - мое и ваше. Если вы действительно хотите разобраться в ситуации.
Что же касается правил подачи жалоб, то вот они:
1.10. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом.
1.11. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений. Если же Ваше сообщение носит личный характер, обратитесь с письмом к администратору Форума. На письма с вопросами, ответы на которые можно найти в информационных разделах, администрация может не отвечать.
Запрещено:
2.2.20. Публичные жалобы на других участников Форума.
2.2.21. Споры с модератором в публичных темах Форума. Для связи с модераторами используйте e-mail: ng@ng.kz.