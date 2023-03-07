Отправлено: - 12:35

Skeptic:

комментарий 4292 в ветке "Флуд и оффтопик (часть 7)"

Цитата:Нашел. Вспомнил. Редактировал я, что там и указано.Я уже отвечал вам, что именно нарушено, здесьПоясню - в вашем комментарии был личный выпад в адрес оппонента. Я расценил эту фразу, как оскорбление.