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Филипп Филиппович:

Расул Гамзатов, как я помню писал достаточно талантливые стихи.

Вы чем можете похвастать, кроме цитат самого себя?

Цитата:Я не поэт, как Пушкин и другие деятели прошлого и позапрошлого веков, но, к их творчеству отношусь с уважением!Отмечал же ранее, что простой, видать, как вы сами говорите - были заперты и зачем мне хвастаться. Да, цитирую самого себя, лишний раз не сотрясаю воздух и не воплю, как некоторые клоуны. Стараюсь вести конструктивную дискуссию, обсуждения не считаю спором, а обменом мнениями, при этом уважая мнения собеседников. Вообще не жалуюсь на других пользователей, как в песочнице, помогите пожалуйста, обижают!Кстати, не только цитирую самого себя, тем более, в последнее время, всё реже себя цитирую. Ещё же, мемы создаю, благо курьёзных случаев и различных героев и персонажей достаточно.Как отметил выше, не поэт, но относительно далеком 2017 году, дискутируя с отдельными "грамотеями", сочинил стихотворение, которое актуально и в настоящее время. Неоднократно цитировал, однако вас часто запирают же, возможно упустили. Процитирую персонально для вас:Много мыслей приходит на ум,в моменты когда расчувствовавшись задумываюсь о Родине и Языке.Родина-начинается с семьи,поэтому уважайте семейные ценности друзья!Сердце с рвением бьётся,когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!Подробнее здесь: