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≡ «Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» - Ерлан Калмаков пояснил свою позицию на Совете по этике Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46314
«Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» - Ерлан Калмаков пояснил свою позицию на Совете по этике Костанайской области
Отправлено: 06.03.23 - 12:42
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Дисциплинарное дело руководителя управления культуры Костанайской области Ерлана КАЛМАКОВА совет по этике рассмотрел 3 марта. Его вместе с двумя заместителями обвиняли в незаконном отклонении заявок поставщиков по программе ArtSport, недавно инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1596
Re: «Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» -...
Отправлено: 06.03.23 - 12:42
#1
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Опять двадцать пять нет профессионалов среди наших чиновников
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4005
Re: «Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» -...
Отправлено: 07.03.23 - 07:33
#2
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Цитата:
saba:

Цитата:
saba:
нет профессионалов среди наших чиновников


Точно так же "сырая" программа госагро.кз, созданная министерством с/х, по приёму и регистрации заявок на субсидии от фермеров. Уже более месяца программа работает по приёму заявок, и министерство никак не может наладить её нормальную работу.

Если своих, доморощенных, айтишников нет, то привлекли бы русских, которые убежали от мобилизации и временно осели в Казахстане.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
293
Re: «Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» -...
Отправлено: 07.03.23 - 09:37
#3
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Цитата:
ACROS:
Если своих, доморощенных, айтишников нет, то привлекли бы русских, которые убежали от мобилизации и временно осели в Казахстане.

Я думаю не поможет. Так как чтобы получить рабочий продукт за свои деньги. нужно четко понимать что тебе нужно и в каком виде (а зачастую тех задания для гос. закупа написаны так что туда что угодно можно пропихнуть)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1596
Re: «Мы остаемся заложниками «сырой» программы министерства» -...
Отправлено: 07.03.23 - 10:45
#4
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Цитата:
5555:
туда что угодно можно пропихнуть)

И я про это цели нужно ставить внятно, наши айтишники тоже неплохие
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