Отправлено: - 09:37

ACROS:

Если своих, доморощенных, айтишников нет, то привлекли бы русских, которые убежали от мобилизации и временно осели в Казахстане.

Цитата:Я думаю не поможет. Так как чтобы получить рабочий продукт за свои деньги. нужно четко понимать что тебе нужно и в каком виде (а зачастую тех задания для гос. закупа написаны так что туда что угодно можно пропихнуть)