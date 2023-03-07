Отправлено: - 21:03

Тимур Гафуров:

проще. Я всего лишь прошу экономить время - мое и ваше

Тимур Гафуров:

Если вы действительно хотите разобраться в ситуации.

Цитата:Я то подумал, что вам проще открыть одну страницу, где всё комментарии, про которых я.Но если вам проще десять раз открыть одну и ту же страницу в 10 ссылках, то у нас с вами разное понимание об экономии...Цитата:Я да!А вы?У меня осчущение что вам лишь бы ответить?Или я не прав?