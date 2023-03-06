Новость первая: Внимание, внимание из палаты №6 вчера вечером сбежал пациент, больничный старожил старичок, безвредный шут. Особые приметы и явные повадки: очень подвижной, бородка рыжая, носит очки как у Эйнштейна. Может очень быстро перевоплощаться в разные образы, представится может кем угодно. При разговоре не выговаривает слова и проглатывает их окончания. Может передвигаться в белом халате, заимствованным у лечащих врачей, в колпаке и туфлях, иногда даже босиком.
Новость вторая: Возможно фейковая, голос Америки сообщает, что в Москве кур доят и сын Соловьева вышел замуж, обвенчался с другим молодым человеком. Пока молодожены, якобы отсиживаются за границей в западной стране, общество соответственно недоумевает.
Филипп Филиппович: Расул Гамзатов, как я помню писал достаточно талантливые стихи. Вы чем можете похвастать, кроме цитат самого себя?
Я не поэт, как Пушкин и другие деятели прошлого и позапрошлого веков, но, к их творчеству отношусь с уважением!
Отмечал же ранее, что простой, видать, как вы сами говорите - были заперты и зачем мне хвастаться. Да, цитирую самого себя, лишний раз не сотрясаю воздух и не воплю, как некоторые клоуны. Стараюсь вести конструктивную дискуссию, обсуждения не считаю спором, а обменом мнениями, при этом уважая мнения собеседников. Вообще не жалуюсь на других пользователей, как в песочнице, помогите пожалуйста, обижают!
Кстати, не только цитирую самого себя, тем более, в последнее время, всё реже себя цитирую. Ещё же, мемы создаю, благо курьёзных случаев и различных героев и персонажей достаточно.
Как отметил выше, не поэт, но относительно далеком 2017 году, дискутируя с отдельными "грамотеями", сочинил стихотворение, которое актуально и в настоящее время. Неоднократно цитировал, однако вас часто запирают же, возможно упустили. Процитирую персонально для вас:
Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовавшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья!
Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!
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