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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:28
#11611
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Цитата:
111:
А сейчас намываю сланцы, которые заказал в загнивающей Омерике.. За 7 тысяч с копейками..

Это в тенге, тыщ сорок!?
Ого, дороговато, засланцы!
И ищо нюанс.
Оказуется, это только у кухарок есть толькозат.
А у других ещё и перед!
:-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23792
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:34
#11612
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Ух как классно..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23792
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:34
#11613
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Корпоративы, уже дня три..
С Праздником Женщины!
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:37
#11614
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Цитата:
111:
Ух как классно..


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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:48
#11615
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Цитата:
111:
Корпоративы, уже дня три.. С Праздником Женщины!

Не!
Ну согласно компетентного мнения Уважаемой Редакции, любое суждение, даже..., имеет место быть!
Поэтому, что кухарка есть аксессуар к гасплите, вполне туда укладывается в энтот расклад
:-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:58
#11616
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Хорошо ну раз ты любишь жену показывать. То ты победил. Попа красивая, тут не поспоришь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.03.23 - 00:00
#11617
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А ты всё таки меня не послушал . Пиво это яд пойме это.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.03.23 - 09:54
#11618
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Всем грамотеям и "грамотеям" доброго утра!

К утреннему обозрению предложены два события-новости, которые актуальны в предпраздничный день. Источниками являются:
-палата №6 о сбежавшем пациенте;
-голос Америки о молодоженах геях;
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.03.23 - 10:11
#11619
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Новость первая: Внимание, внимание из палаты №6 вчера вечером сбежал пациент, больничный старожил старичок, безвредный шут. Особые приметы и явные повадки: очень подвижной, бородка рыжая, носит очки как у Эйнштейна. Может очень быстро перевоплощаться в разные образы, представится может кем угодно. При разговоре не выговаривает слова и проглатывает их окончания. Может передвигаться в белом халате, заимствованным у лечащих врачей, в колпаке и туфлях, иногда даже босиком.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.03.23 - 10:20
#11620
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Новость вторая: Возможно фейковая, голос Америки сообщает, что в Москве кур доят и сын Соловьева вышел замуж, обвенчался с другим молодым человеком. Пока молодожены, якобы отсиживаются за границей в западной стране, общество соответственно недоумевает.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.03.23 - 10:57
#11621
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Расул Гамзатов, как я помню писал достаточно талантливые стихи.
Вы чем можете похвастать, кроме цитат самого себя?


Я не поэт, как Пушкин и другие деятели прошлого и позапрошлого веков, но, к их творчеству отношусь с уважением!

Отмечал же ранее, что простой, видать, как вы сами говорите - были заперты и зачем мне хвастаться. Да, цитирую самого себя, лишний раз не сотрясаю воздух и не воплю, как некоторые клоуны. Стараюсь вести конструктивную дискуссию, обсуждения не считаю спором, а обменом мнениями, при этом уважая мнения собеседников. Вообще не жалуюсь на других пользователей, как в песочнице, помогите пожалуйста, обижают!

Кстати, не только цитирую самого себя, тем более, в последнее время, всё реже себя цитирую. Ещё же, мемы создаю, благо курьёзных случаев и различных героев и персонажей достаточно.

Как отметил выше, не поэт, но относительно далеком 2017 году, дискутируя с отдельными "грамотеями", сочинил стихотворение, которое актуально и в настоящее время. Неоднократно цитировал, однако вас часто запирают же, возможно упустили. Процитирую персонально для вас:

Много мыслей приходит на ум,
в моменты когда расчувствовавшись задумываюсь о Родине и Языке.
Родина-начинается с семьи,
поэтому уважайте семейные ценности друзья!

Сердце с рвением бьётся,
когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.
Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,
владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!

Подробнее здесь:
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