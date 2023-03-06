Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46313
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозившая груз фура была остановлена мобильной группой Челябинской таможни в районе международного автомобильного пункта пропуска "Бугристое". В машине было 17 тонн насвая на сумму свыше 25 млн рублей.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1120
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией

Источник:


Кайф россиянам обломали
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12026
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задолбали уже, один ту просит помощи колесо поменять Другой наркотик проводит. Один тиктокер просит. Колесо поменять я невыдеижал уже! Одному написал, маме позвони помочь колесо прменяиь. Задолбали они . Друзья вы хоть раз видели мои слезы? Настоящий мужчина не плачет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12026
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 16:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тиктокеры. Сидите там и понтуйтесь в ютубах.Сюда не лезьте, . А то один стоит и плачет. Мама помоги. Другой дайте мне к-700. Господи че ты там с ним будешь делать. Как тебя вытащили. . Кто ваше тебя посадил за руль)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5929
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 16:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно действительно могло бы пригодиться как удобрение, наверное сожгут чуть-чуть для показухи, остальное получателю отдадут если не отметится как положено
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9050
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кайф россиянам обломали

Ага, вся дурь в Казахстане останется... радуйся, такие тут нужны.
Интересно каким образом 2 казахстанские границы прошла фура? Видимо казахстанские НА-НА-технологии?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:20
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9050
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:23
#7
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С детства помню этот насвай, его употребляли только отвратительные аташки, возраст у конечно подразумевает уважение, но вид у них всех был не очень
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1666
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:28
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России. Фуру вернули в Казахстан.//

Интересно, почему не арестовали?

А Казахстан теперь вернёт в Кыргызстан? :lol:

//В Казахстане насвай, как и другие другие некурительные табачные изделия, запретили в 2015 году.//
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9277
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:35
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть

Мне одного раза на всю жизнь хватило.
Не понимаю в чём кайф ,когда голова кружиться и блевать охота.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4003
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:54
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Интересно, почему не арестовали?


Тоже думаю, почему: - алгоритм вроде такой: - обнаружили. арестовали, конфисковали и сам насвай и орудие преступления( фура), суд, приговор, тюрьма.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5929
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 23:36
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У подруги мама уже в годах, баловалась этим, если вдруг закончится, курила самые крепкие папиросы. Умерла от ожога пищевода, смерть была мучительной, весь просвет закрылся и бедняги ни воды, ни еды не могла проглотить, за месяц исхудала и на ногах померла.
Профайл Посетить вебсайт
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
403
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 23:51
#13
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS