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Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46313
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
Перевозившая груз фура была остановлена мобильной группой Челябинской таможни в районе международного автомобильного пункта пропуска "Бугристое". В машине было 17 тонн насвая на сумму свыше 25 млн рублей.
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1120
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
Цитата:
Кайф россиянам обломали
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Источник:
Источник:
Кайф россиянам обломали
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:58
Задолбали уже, один ту просит помощи колесо поменять Другой наркотик проводит. Один тиктокер просит. Колесо поменять я невыдеижал уже! Одному написал, маме позвони помочь колесо прменяиь. Задолбали они . Друзья вы хоть раз видели мои слезы? Настоящий мужчина не плачет.
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 16:22
Тиктокеры. Сидите там и понтуйтесь в ютубах.Сюда не лезьте, . А то один стоит и плачет. Мама помоги. Другой дайте мне к-700. Господи че ты там с ним будешь делать. Как тебя вытащили. . Кто ваше тебя посадил за руль)
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 16:55
Оно действительно могло бы пригодиться как удобрение, наверное сожгут чуть-чуть для показухи, остальное получателю отдадут если не отметится как положено
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:04
Цитата:
Ага, вся дурь в Казахстане останется... радуйся, такие тут нужны.
Интересно каким образом 2 казахстанские границы прошла фура? Видимо казахстанские НА-НА-технологии?
ПолиграфЪ Боярышников:
Кайф россиянам обломали
Кайф россиянам обломали
Ага, вся дурь в Казахстане останется... радуйся, такие тут нужны.
Интересно каким образом 2 казахстанские границы прошла фура? Видимо казахстанские НА-НА-технологии?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1595
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:20
Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:23
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1595
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:25
С детства помню этот насвай, его употребляли только отвратительные аташки, возраст у конечно подразумевает уважение, но вид у них всех был не очень
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1666
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:28
//Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России. Фуру вернули в Казахстан.//
Интересно, почему не арестовали?
А Казахстан теперь вернёт в Кыргызстан?
//В Казахстане насвай, как и другие другие некурительные табачные изделия, запретили в 2015 году.//
Интересно, почему не арестовали?
А Казахстан теперь вернёт в Кыргызстан?
//В Казахстане насвай, как и другие другие некурительные табачные изделия, запретили в 2015 году.//
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9277
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:35
Цитата:
Мне одного раза на всю жизнь хватило.
Не понимаю в чём кайф ,когда голова кружиться и блевать охота.
saba:
Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть
Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть
Мне одного раза на всю жизнь хватило.
Не понимаю в чём кайф ,когда голова кружиться и блевать охота.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4003
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 17:54
Цитата:
Тоже думаю, почему: - алгоритм вроде такой: - обнаружили. арестовали, конфисковали и сам насвай и орудие преступления( фура), суд, приговор, тюрьма.
Эл-починно:
Интересно, почему не арестовали?
Интересно, почему не арестовали?
Тоже думаю, почему: - алгоритм вроде такой: - обнаружили. арестовали, конфисковали и сам насвай и орудие преступления( фура), суд, приговор, тюрьма.
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 23:36
У подруги мама уже в годах, баловалась этим, если вдруг закончится, курила самые крепкие папиросы. Умерла от ожога пищевода, смерть была мучительной, весь просвет закрылся и бедняги ни воды, ни еды не могла проглотить, за месяц исхудала и на ногах померла.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 403
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 23:51
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