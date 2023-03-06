Отправлено: - 17:35

saba:

Я не понимаю кайф от насвая? Это наркотик или дурная смесь, там кажется даже навоз есть

Цитата:Мне одного раза на всю жизнь хватило.Не понимаю в чём кайф ,когда голова кружиться и блевать охота.