Kairat stayer: Выше отметил, что казахоязычные полиязычны. Следует учесть, что по данным Минпросвещения РК, в 2021 году, из 380 тысяч первоклассников, 65% обучались на государственном языке. На 1 августа 2022 года, соответственно из 400 тысяч первоклассников, на обучение казахском языке подали заявления 70% из общего числа. Наблюдается положительная динамика, посмотрим какая будет в текущем учебном году.
Ниже по ссылке DW отмечает, что всего в РК свыше 7500 школ, из которых в 3700 обучение ведется на казахском языке, в 1200 - на русском, а более 2000 школ имеют смешанную казахско-русскую форму обучения. Оказывается с 2022-2023 года, отдельные новшества введены в учебную программу: - В Казахстане в школах с казахским языком обучения русский теперь будут преподавать не с первого класса, а со второго. В русских школах программа почти не поменяется. - При этом в школах с русским языком обучения преподавание казахского языка не меняется - оно начинается с первого класса. - В казахских же школах русский язык теперь начнут изучать со второго класса - по прежней программе и по одиннадцатый класс. - А английский или другой иностранный - и в русских, и в казахских школах - с третьего класса.
Изучение же родного языка - как первого - является основой для легкого изучения других. Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков", - так прокомментировали DW новшество в министерстве.
saba: Лучше всё таки смотреть независимые каналы, Голос Америки, это тоже пропаганда. они этого и не скрывают.Самое главное это голова, смотри , отслеживай и анализируй. Это я не вам , только себе
Это понятно, ранее в 2018 году, отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Я за конструктивную дискуссию и никогда не навязываю своё мнение другим, придерживаясь принципа сколько людей, столько и мнений, то есть у каждого своя собственная точка зрения на что либо, пусть высказывают. В настоящее время различной информации, новостных каналов много, все данные можно перепроверить и вывести оппонента на чистую воду...
Kairat stayer: Ранее говорил, лично для меня не существует языковой проблемы, владею казахским
Слушайте, уважаемый! Если у вас, например, нет проблем со стулом (пардон, дефекацией), то это же не значит что её нет у других? Начните мыслить глобальнее!
Цитата:
Kairat stayer: Кайрат стайер: В своё время, известный дагестанский поэт Расул Гамзатов, размышляя о родном языке, написал такие строки:«И если завтра мой язык исчезнет. То я готов сегодня умереть». В сети есть стихотворение.
Расул Гамзатов, как я помню писал достаточно талантливые стихи. Вы чем можете похвастать, кроме цитат самого себя? Цитата:
Kairat stayer: По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
Вам это злорадство, каким боком? Порадуйтесь тогда, как парадоксально перпендикулярно растет количество геев и лесбиянок в мире!
Kairat stayer: У нас никто, на официальном уровне, с лозунгами, что мы великие тюрки и с помощью Америки или других стран восстановим Золотую Орду или Половецкую Степь (Дешт-и-Кипчак) не бегает. Превращаться в Золотую Орду или иные образования не нужно, у современного
Вы как давно слуны свалились. А кто из нас двоих ждёт неких таинственных инвесторов, цитируя самого себя? Которые придут и всё станет пофеншую? Построит туалеты, вырастит баранови нарастит удой от каждой курицы-несушки?
Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать