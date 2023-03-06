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≡ Желтые тюльпаны, бирюзовые гвоздики и букеты с павлиньими перьями - Какие цветы и почем можно купить в Костанае к 8 Марта?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46313
Желтые тюльпаны, бирюзовые гвоздики и букеты с павлиньими перьями - Какие цветы и почем можно купить в Костанае к 8 Марта?
Отправлено: 06.03.23 - 22:04
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В Костанае перед этим днем резко дорожают букеты, корзины и цветочные композиции. Этот год не стал исключением, в чем мы убедились сегодня, 6 марта, обойдя с десяток простых цветочных киосков и дорогих бутиков.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1029
Re: Желтые тюльпаны, бирюзовые гвоздики и букеты с павлиньими...
Отправлено: 06.03.23 - 22:04
#1
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лихорадка по отъему бабла началась
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Re: Желтые тюльпаны, бирюзовые гвоздики и букеты с павлиньими...
Отправлено: 06.03.23 - 22:09
#2
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Блин, наш Амирка тоже будет поздравлять маму..
Сколько бабла то надо отдать..
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