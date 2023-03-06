Отправлено: - 22:04

В Костанае перед этим днем резко дорожают букеты, корзины и цветочные композиции. Этот год не стал исключением, в чем мы убедились сегодня, 6 марта, обойдя с десяток простых цветочных киосков и дорогих бутиков.