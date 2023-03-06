Отправлено: - 10:56

Kairat stayer:

Выше отметил, что казахоязычные полиязычны. Следует учесть, что по данным Минпросвещения РК, в 2021 году, из 380 тысяч первоклассников, 65% обучались на государственном языке. На 1 августа 2022 года, соответственно из 400 тысяч первоклассников, на обучение казахском языке подали заявления 70% из общего числа. Наблюдается положительная динамика, посмотрим какая будет в текущем учебном году.

Цитата:Ниже по ссылке DW отмечает, что всего в РК свыше 7500 школ, из которых в 3700 обучение ведется на казахском языке, в 1200 - на русском, а более 2000 школ имеют смешанную казахско-русскую форму обучения.Оказывается с 2022-2023 года, отдельные новшества введены в учебную программу:- В Казахстане в школах с казахским языком обучения русский теперь будут преподавать не с первого класса, а со второго. В русских школах программа почти не поменяется.- При этом в школах с русским языком обучения преподавание казахского языка не меняется - оно начинается с первого класса.- В казахских же школах русский язык теперь начнут изучать со второго класса - по прежней программе и по одиннадцатый класс.- А английский или другой иностранный - и в русских, и в казахских школах - с третьего класса.Изучение же родного языка - как первого - является основой для легкого изучения других. Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков", - так прокомментировали DW новшество в министерстве.Подробнее здесь: