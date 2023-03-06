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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 774 из 774«1...772773774
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 10:44
#11596
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Цитата:
Kairat stayer:
Равняем шаг

Лучше всё таки смотреть независимые каналы, Голос Америки, это тоже пропаганда. они этого и не скрывают.Самое главное это голова, смотри , отслеживай и анализируй. Это я не вам , только себе
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 10:47
#11597
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Цитата:
Kairat stayer:
Равняем шаг

Лучше всё таки смотреть независимые каналы, Голос Америки, это тоже пропаганда. они этого и не скрывают.Самое главное это голова, смотри , отслеживай и анализируй. Это я не вам , только себеЦитата:
111:
Больницы и морги завалены трупами

111 не перегибайте палку, учитесь Истории СССР выпущенную в 1936 году, более поздние издания прошу не трогать
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3969
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 10:56
#11598
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Цитата:
Kairat stayer:
Выше отметил, что казахоязычные полиязычны. Следует учесть, что по данным Минпросвещения РК, в 2021 году, из 380 тысяч первоклассников, 65% обучались на государственном языке. На 1 августа 2022 года, соответственно из 400 тысяч первоклассников, на обучение казахском языке подали заявления 70% из общего числа. Наблюдается положительная динамика, посмотрим какая будет в текущем учебном году.


Ниже по ссылке DW отмечает, что всего в РК свыше 7500 школ, из которых в 3700 обучение ведется на казахском языке, в 1200 - на русском, а более 2000 школ имеют смешанную казахско-русскую форму обучения.
Оказывается с 2022-2023 года, отдельные новшества введены в учебную программу:
- В Казахстане в школах с казахским языком обучения русский теперь будут преподавать не с первого класса, а со второго. В русских школах программа почти не поменяется.
- При этом в школах с русским языком обучения преподавание казахского языка не меняется - оно начинается с первого класса.
- В казахских же школах русский язык теперь начнут изучать со второго класса - по прежней программе и по одиннадцатый класс.
- А английский или другой иностранный - и в русских, и в казахских школах - с третьего класса.

Изучение же родного языка - как первого - является основой для легкого изучения других. Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков", - так прокомментировали DW новшество в министерстве.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3969
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 11:02
#11599
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Цитата:
saba:
Лучше всё таки смотреть независимые каналы, Голос Америки, это тоже пропаганда. они этого и не скрывают.Самое главное это голова, смотри , отслеживай и анализируй. Это я не вам , только себе


Это понятно, ранее в 2018 году, отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Я за конструктивную дискуссию и никогда не навязываю своё мнение другим, придерживаясь принципа сколько людей, столько и мнений, то есть у каждого своя собственная точка зрения на что либо, пусть высказывают. В настоящее время различной информации, новостных каналов много, все данные можно перепроверить и вывести оппонента на чистую воду...

Здесь:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 13:57
#11600
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Только прислали с садика.
Амирка

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 21:49
#11601
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А сейчас намываю сланцы, которые заказал в загнивающей Омерике..
За 7 тысяч с копейками..



Вот только знак как то похож на украинский, украинские?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 21:51
#11602
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А, вот так

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 21:53
#11603
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Вот такой вот..

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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 22:41
#11604
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Рас редакции недосук.

:lol: Недосук!
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 22:45
#11605
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Ну что!?
Приступим, помолясь!
:lol:
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 22:58
#11606
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее говорил, лично для меня не существует языковой проблемы, владею казахским

Слушайте, уважаемый!
Если у вас, например, нет проблем со стулом (пардон, дефекацией), то это же не значит что её нет у других?
Начните мыслить глобальнее!
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат стайер: В своё время, известный дагестанский поэт Расул Гамзатов, размышляя о родном языке, написал такие строки:«И если завтра мой язык исчезнет. То я готов сегодня умереть». В сети есть стихотворение.

Расул Гамзатов, как я помню писал достаточно талантливые стихи.
Вы чем можете похвастать, кроме цитат самого себя?
Цитата:
Kairat stayer:
По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.

Вам это злорадство, каким боком?
Порадуйтесь тогда, как парадоксально перпендикулярно растет количество геев и лесбиянок в мире!
:lol:
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:01
#11607
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Цитата:
Kairat stayer:
Выше отметил, что казахоязычные полиязычны.

Выше отмечал, как это печально.
Могу сказать жёстче, но не пропустят...
:lol:
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.03.23 - 23:03
#11608
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Цитата:
Kairat stayer:
на обучение казахском языке подали заявления 70% из общего числа. Наблюдается положительная динамика, посмотрим какая будет в текущем учебном году.

То есть не будет у будущих поколений доступа к правде, пока не будет у голоса Америки, редакции на казахском языке.
Пячаль-бяда, аднака!
:lol:
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