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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 18:28
Я думаю есть птица внутри меня , она готова взлетёть, я её сдерживаю. НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ОТПУСТИТЬ ЕЁ
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 18:30
сПЕЦИАЛЬНО НЕ СТАЛ , ВОТ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:09
Может кому пригодится.
[Исправлено: Эл-починно, 06.03.2023 - 19:10]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:30
Цитата:
---***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
Эл-починно:
---***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:43
Цитата:
Там голод, любой подтвердит.
Запад загнивает, скоро развалится, доллару кирдык, газ дорогой и все умирают от холода..
А овощей там нет.
На фото бедные голодные дети Германии и Франции..
Гога:
Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у
Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у
Там голод, любой подтвердит.
Запад загнивает, скоро развалится, доллару кирдык, газ дорогой и все умирают от холода..
А овощей там нет.
На фото бедные голодные дети Германии и Франции..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:47
Цитата:
---Дорогой , не тебе вопрос задавал . Не лезь , куда не просят.
111:
---Дорогой , не тебе вопрос задавал . Не лезь , куда не просят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:49
Цитата:
Не знаю на сколько процентов точно, нужно будет пронаблюдать. В принципе цены на энергоносители пошли на спад. На газ например в 7-ра упали, по сравнению с летом прошлого года. Хотя смотрел репортаж, в одном из супермаркетов, простой огурец продавали в три дорога. За 3,29. Сам в тот же день в магазине за 1,29 купил, без ажиотажа - свободно. Вот бензин и дизель - "кидает" пока от 1,65 до 1,95, тоже не понятно. В целом инфляция есть. Вот какой процент точно, не скажу. Смотря кто, что и где покупает, по разному. В целом, при желании, можно даже с экономить по ценам лета прошлого года.
Гога:
***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
Не знаю на сколько процентов точно, нужно будет пронаблюдать. В принципе цены на энергоносители пошли на спад. На газ например в 7-ра упали, по сравнению с летом прошлого года. Хотя смотрел репортаж, в одном из супермаркетов, простой огурец продавали в три дорога. За 3,29. Сам в тот же день в магазине за 1,29 купил, без ажиотажа - свободно. Вот бензин и дизель - "кидает" пока от 1,65 до 1,95, тоже не понятно. В целом инфляция есть. Вот какой процент точно, не скажу. Смотря кто, что и где покупает, по разному. В целом, при желании, можно даже с экономить по ценам лета прошлого года.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:51
Цитата:
---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут
Эл-починно:
---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:03
Цитата:
Ну наконец то, мужской разговор!
Надеюсь и ты мне теперь не будешь абсолютно ничего говорить, от слова Совсем!
Так и быть!
[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 20:04]
Гога:
Не лезь , куда не просят.
Не лезь , куда не просят.
Ну наконец то, мужской разговор!
Надеюсь и ты мне теперь не будешь абсолютно ничего говорить, от слова Совсем!
Так и быть!
[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 20:04]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:03
Цитата:
Это будет зависеть от источника. Если взять тот репортаж с огурцом, то все 300% получатся.
По Европе не скажу. По Германии нашёл, не по овощам правда, а по энергоносителям - 34% за 2022 год, на продукты питания - 13,4% в сравнении с 2021-ым. Хотя сегодня цены падают.
В Европе может где и есть проблемы. В Англии смотрел репортаж - пустые полки. Там вполне возможен ценовой взрыв. Они в Европе, но не в Евросоюзе уже.
Гога:
---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут
---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут
Это будет зависеть от источника. Если взять тот репортаж с огурцом, то все 300% получатся.
По Европе не скажу. По Германии нашёл, не по овощам правда, а по энергоносителям - 34% за 2022 год, на продукты питания - 13,4% в сравнении с 2021-ым. Хотя сегодня цены падают.
В Европе может где и есть проблемы. В Англии смотрел репортаж - пустые полки. Там вполне возможен ценовой взрыв. Они в Европе, но не в Евросоюзе уже.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:11
Очередное военное преступление России.
За слова Слава Украине, расстреливают пленныз на месте..
Кадр из страшного видео.
Героям Слава!
За слова Слава Украине, расстреливают пленныз на месте..
Кадр из страшного видео.
Героям Слава!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:21
Цитата:
111:Ты бывший красноармеец должен понимать. Что обмен плеными , это политика. Штрафбат кино посмотри. Пленных растрел на месте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:41
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 759
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 21:50
Цитата:
Не из СМИ, а от жителей Германии. Там средняя цена продуктовой корзины выросла больше, чем в полтора раза.
Гога:
Не из СМИ, а от жителей Германии. Там средняя цена продуктовой корзины выросла больше, чем в полтора раза.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 22:17
Цитата:
Это закон, а не политика.
Это Женевская конвенция.
В том числе по инициативе России..
Vit:
Что обмен плеными , это политика.
Что обмен плеными , это политика.
Это закон, а не политика.
Это Женевская конвенция.
В том числе по инициативе России..
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