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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 18:28
#4411
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Я думаю есть птица внутри меня , она готова взлетёть, я её сдерживаю. НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ОТПУСТИТЬ ЕЁ
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1595
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 18:30
#4412
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сПЕЦИАЛЬНО НЕ СТАЛ , ВОТ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1666
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:09
#4413
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Круглосуточная трансляция советских фильмов и мирового Кино на RVISION.
Может кому пригодится. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.03.2023 - 19:10]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:30
#4414
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Цитата:
Эл-починно:

---***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:43
#4415
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Цитата:
Гога:
Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у

Там голод, любой подтвердит.
Запад загнивает, скоро развалится, доллару кирдык, газ дорогой и все умирают от холода..
А овощей там нет.
На фото бедные голодные дети Германии и Франции..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:47
#4416
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Цитата:
111:

---Дорогой , не тебе вопрос задавал . Не лезь , куда не просят.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1666
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:49
#4417
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Цитата:
Гога:
***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???

Не знаю на сколько процентов точно, нужно будет пронаблюдать. В принципе цены на энергоносители пошли на спад. На газ например в 7-ра упали, по сравнению с летом прошлого года. Хотя смотрел репортаж, в одном из супермаркетов, простой огурец продавали в три дорога. За 3,29. Сам в тот же день в магазине за 1,29 купил, без ажиотажа - свободно. Вот бензин и дизель - "кидает" пока от 1,65 до 1,95, тоже не понятно. В целом инфляция есть. Вот какой процент точно, не скажу. Смотря кто, что и где покупает, по разному. В целом, при желании, можно даже с экономить по ценам лета прошлого года.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 19:51
#4418
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Цитата:
Эл-починно:

---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:03
#4419
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Цитата:
Гога:
Не лезь , куда не просят.

Ну наконец то, мужской разговор!
Надеюсь и ты мне теперь не будешь абсолютно ничего говорить, от слова Совсем!
Так и быть!

[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 20:04]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1666
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:03
#4420
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Цитата:
Гога:
---Значит наши СМИ не совсем корректно пишут

Это будет зависеть от источника. Если взять тот репортаж с огурцом, то все 300% получатся. ;-)
По Европе не скажу. По Германии нашёл, не по овощам правда, а по энергоносителям - 34% за 2022 год, на продукты питания - 13,4% в сравнении с 2021-ым. Хотя сегодня цены падают.
В Европе может где и есть проблемы. В Англии смотрел репортаж - пустые полки. Там вполне возможен ценовой взрыв. Они в Европе, но не в Евросоюзе уже.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:11
#4421
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Очередное военное преступление России.
За слова Слава Украине, расстреливают пленныз на месте..



Кадр из страшного видео.
Героям Слава!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:21
#4422
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Цитата:
111:
Ты бывший красноармеец должен понимать. Что обмен плеными , это политика. Штрафбат кино посмотри. Пленных растрел на месте.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 20:41
#4423
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Цитата:
111:
Героям Слава!


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
759
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 21:50
#4424
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Цитата:
Гога:

Не из СМИ, а от жителей Германии. Там средняя цена продуктовой корзины выросла больше, чем в полтора раза.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 22:17
#4425
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Цитата:
Vit:
Что обмен плеными , это политика.

Это закон, а не политика.
Это Женевская конвенция.
В том числе по инициативе России..

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