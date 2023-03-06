Отправлено: - 19:49

Гога:

***В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год.*** - так пишут у нас . А на самом деле ???

Цитата:Не знаю на сколько процентов точно, нужно будет пронаблюдать. В принципе цены на энергоносители пошли на спад. На газ например в 7-ра упали, по сравнению с летом прошлого года. Хотя смотрел репортаж, в одном из супермаркетов, простой огурец продавали в три дорога. За 3,29. Сам в тот же день в магазине за 1,29 купил, без ажиотажа - свободно. Вот бензин и дизель - "кидает" пока от 1,65 до 1,95, тоже не понятно. В целом инфляция есть. Вот какой процент точно, не скажу. Смотря кто, что и где покупает, по разному. В целом, при желании, можно даже с экономить по ценам лета прошлого года.