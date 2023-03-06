Re: Последнего шанса фирма, добывающая кирпичную глину, в суде...

Отправлено: - 14:22

Больше похоже что выдавливают из бизнесанедостижения физических объемов

Ну разве это причина. Если бы вмешался крутой агашка, никто бы и не пикнул, да видимо есть круче кто-то крутого агашки.

Я ни чему не удивлюсь, где живём?