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≡ Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46311
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
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Перевозившая груз фура была остановлена мобильной группой Челябинской таможни в районе международного автомобильного пункта пропуска "Бугристое". В машине было 17 тонн насвая на сумму свыше 25 млн рублей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1120
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:39
#1
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Цитата:
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией

Источник:


Кайф россиянам обломали
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12023
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 15:58
#2
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Задолбали уже, один ту просит помощи колесо поменять Другой наркотик проводит. Один тиктокер просит. Колесо поменять я невыдеижал уже! Одному написал, маме позвони помочь колесо прменяиь. Задолбали они . Друзья вы хоть раз видели мои слезы? Настоящий мужчина не плачет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12023
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 16:22
#3
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Тиктокеры. Сидите там и понтуйтесь в ютубах.Сюда не лезьте, . А то один стоит и плачет. Мама помоги. Другой дайте мне к-700. Господи че ты там с ним будешь делать. Как тебя вытащили. . Кто ваше тебя посадил за руль)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5928
Re: Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между...
Отправлено: 06.03.23 - 16:55
#4
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Оно действительно могло бы пригодиться как удобрение, наверное сожгут чуть-чуть для показухи, остальное получателю отдадут если не отметится как положено
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9049
Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией
Отправлено: 06.03.23 - 17:04
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кайф россиянам обломали

Ага, вся дурь в Казахстане останется... радуйся, такие тут нужны.
Интересно каким образом 2 казахстанские границы прошла фура? Видимо казахстанские НА-НА-технологии?
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