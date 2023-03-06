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≡  Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46311
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 09:58
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В Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань. Теперь штраф составляет 69 000 тенге, арест назначается до 30 суток.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12023
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 09:58
#1
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Есть слова не матерные, но смысл у них матерный) слово блин например если использовать в определённом предложение, то смысл у него меняется и он однозначно не кулинарным становится.)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
519
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 10:02
#2
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В органы теперь набор с обязательным высшим филологическим)))чтоб определить степень правонарушений
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15562
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 10:10
#3
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Цитата:
Vit:
Есть слова не матерные, но смысл у них матерный) слово блин например если использовать в определённом предложение, то смысл у него меняется и он однозначно не кулинарным становится.)

Минутка ликбеза))). Таки слова называются эвфемизмами - к ним относятся блин, блин горелый, бляха муха, ядрён батон, японда бихер, японский городовой, хер, хрен, фиг, долбать, звезда и так далее, и тому подобное.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7449
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 12:19
#4
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7449
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 12:20
#5
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[Исправлено: Гога, 06.03.2023 - 09:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12023
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 12:23
#6
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Цитата:
Victor Yang:

Ещё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9049
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 12:32
#7
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Анекдот вспомнил....
Вовочка приходит к папе.
— Папа, тебя в школу вызывают.
— Что случилось?
— На уроке математики меня спросили: "Сколько будет 7*9?"
Я говорю: "63".
"А 9*7?".
Я отвечаю: "А какая на*... разница?"
Папа: — Понял, завтра зайду.
На следующий день Вовочка опять приходит к папе.
— Папа, ты в школу-то не ходил?
- Нет, Вовочка, не успел. Завтра обязательно зайду.
— Ты заодно к учителю физкультуры зайди, он тебя тоже вызывает.
— А на физкультуре что случилось?
— Учитель мне говорит: "Вовочка, подними правую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними левую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними правую ногу".
Я поднял.
- "А теперь подними левую ногу".
Я говорю: "А мне что, на *.. стоять?"
— Хорошо, Вовочка, завтра зайду к обоим.
Еще через сутки Вовочка снова к папе.
— Папа, ты в школе-то так и не был?
— Нет, закрутился на работе, но завтра зайду точно.
— Папа, ты уже можешь не ходить, меня из школы совсем выгнали.
— А на этот раз ты что натворил?
— Вызывает меня директор школы.Я захожу в кабинет, а там сидят учитель математики, учитель физкультуры и учитель рисования.
— А учитель рисования то на*... пришел?
— Ну вот и я так же спросил.

[Исправлено: yudjin, 06.03.2023 - 13:54]
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1453
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 15:52
#8
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Цитата:
Vit:
щё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.


или Алёша
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