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Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46311
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 09:58
В Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань. Теперь штраф составляет 69 000 тенге, арест назначается до 30 суток.
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Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 09:58
Есть слова не матерные, но смысл у них матерный) слово блин например если использовать в определённом предложение, то смысл у него меняется и он однозначно не кулинарным становится.)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 519
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 10:02
В органы теперь набор с обязательным высшим филологическим)))чтоб определить степень правонарушений
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15562
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 10:10
Цитата:
Минутка ликбеза))). Таки слова называются эвфемизмами - к ним относятся блин, блин горелый, бляха муха, ядрён батон, японда бихер, японский городовой, хер, хрен, фиг, долбать, звезда и так далее, и тому подобное.
Vit:
Есть слова не матерные, но смысл у них матерный) слово блин например если использовать в определённом предложение, то смысл у него меняется и он однозначно не кулинарным становится.)
Есть слова не матерные, но смысл у них матерный) слово блин например если использовать в определённом предложение, то смысл у него меняется и он однозначно не кулинарным становится.)
Минутка ликбеза))). Таки слова называются эвфемизмами - к ним относятся блин, блин горелый, бляха муха, ядрён батон, японда бихер, японский городовой, хер, хрен, фиг, долбать, звезда и так далее, и тому подобное.
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 12:19
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 12:20
[Исправлено: Гога, 06.03.2023 - 09:24]
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 12:23
Цитата:
Ещё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.
Victor Yang:
Ещё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 9049
Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 06.03.23 - 12:32
Анекдот вспомнил....
Вовочка приходит к папе.
— Папа, тебя в школу вызывают.
— Что случилось?
— На уроке математики меня спросили: "Сколько будет 7*9?"
Я говорю: "63".
"А 9*7?".
Я отвечаю: "А какая на*... разница?"
Папа: — Понял, завтра зайду.
На следующий день Вовочка опять приходит к папе.
— Папа, ты в школу-то не ходил?
- Нет, Вовочка, не успел. Завтра обязательно зайду.
— Ты заодно к учителю физкультуры зайди, он тебя тоже вызывает.
— А на физкультуре что случилось?
— Учитель мне говорит: "Вовочка, подними правую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними левую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними правую ногу".
Я поднял.
- "А теперь подними левую ногу".
Я говорю: "А мне что, на *.. стоять?"
— Хорошо, Вовочка, завтра зайду к обоим.
Еще через сутки Вовочка снова к папе.
— Папа, ты в школе-то так и не был?
— Нет, закрутился на работе, но завтра зайду точно.
— Папа, ты уже можешь не ходить, меня из школы совсем выгнали.
— А на этот раз ты что натворил?
— Вызывает меня директор школы.Я захожу в кабинет, а там сидят учитель математики, учитель физкультуры и учитель рисования.
— А учитель рисования то на*... пришел?
— Ну вот и я так же спросил.
[Исправлено: yudjin, 06.03.2023 - 13:54]
Вовочка приходит к папе.
— Папа, тебя в школу вызывают.
— Что случилось?
— На уроке математики меня спросили: "Сколько будет 7*9?"
Я говорю: "63".
"А 9*7?".
Я отвечаю: "А какая на*... разница?"
Папа: — Понял, завтра зайду.
На следующий день Вовочка опять приходит к папе.
— Папа, ты в школу-то не ходил?
- Нет, Вовочка, не успел. Завтра обязательно зайду.
— Ты заодно к учителю физкультуры зайди, он тебя тоже вызывает.
— А на физкультуре что случилось?
— Учитель мне говорит: "Вовочка, подними правую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними левую руку".
Я поднял.
-"А теперь подними правую ногу".
Я поднял.
- "А теперь подними левую ногу".
Я говорю: "А мне что, на *.. стоять?"
— Хорошо, Вовочка, завтра зайду к обоим.
Еще через сутки Вовочка снова к папе.
— Папа, ты в школе-то так и не был?
— Нет, закрутился на работе, но завтра зайду точно.
— Папа, ты уже можешь не ходить, меня из школы совсем выгнали.
— А на этот раз ты что натворил?
— Вызывает меня директор школы.Я захожу в кабинет, а там сидят учитель математики, учитель физкультуры и учитель рисования.
— А учитель рисования то на*... пришел?
— Ну вот и я так же спросил.
[Исправлено: yudjin, 06.03.2023 - 13:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1453
Re: Увеличенные штрафы и сроки ареста за нецензурную брань...
Отправлено: 06.03.23 - 15:52
Цитата:
или Алёша
Vit:
щё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.
щё есть матерное слово Вася . Когда собеседника обзовешь Вася он может обидется) такое уже было у меня.
или Алёша
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