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≡ Последнего шанса фирма, добывающая кирпичную глину, в суде Костаная не получила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46311
Последнего шанса фирма, добывающая кирпичную глину, в суде Костаная не получила
Отправлено: 06.03.23 - 14:22
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Сегодня, 6 марта, в экономическом суде завершилось рассмотрение обращения ТОО «Айкар-2005», которое просило признать незаконным досрочное прекращение его контракта на добычу сырья на месторождении Подстанция Костанайского района.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5928
Re: Последнего шанса фирма, добывающая кирпичную глину, в суде...
Отправлено: 06.03.23 - 14:22
#1
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Больше похоже что выдавливают из бизнесанедостижения физических объемов
Ну разве это причина. Если бы вмешался крутой агашка, никто бы и не пикнул, да видимо есть круче кто-то крутого агашки.
Я ни чему не удивлюсь, где живём?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3060
Re: Последнего шанса фирма, добывающая кирпичную глину, в суде...
Отправлено: 06.03.23 - 15:42
#2
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Цитата:
компания платила штрафы, кроме того, старалась по возможности погашать финансовые обязательства, на что есть документы, глину добывала, кирпич из нее производился и шел на возведение новых микрорайонов в Костанае.


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