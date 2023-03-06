Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:11
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я верю что есть люди, которые думают что сами решили что-то сделать. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды. Ну, вернее, они сами, конечно, принимают решение, но на это решение их подталкивают слегка. Сначала, после ухода Порошенко, приняли закон, обязывающий говорить на украинском языке чиновников. Сейчас вообще из каждого утюга каждый блогер твердит что надо отказываться от всего русского - даже сыр переименовали. Человек соглашается и присоединяется. А не будь всего этого информационного фона, при тех же равных условиях - мало кто отказался бы от родного языка. Пропаганда - это не столп, который сдвинуть невозможно - это довольно гибкий инструмент, который можно использовать совершенно незаметно, и не только в официальных новостях.
[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2023 - 13:12]
saba:
Что такое веснушка?
Что такое веснушка?
Цитата:
Victor Yang:
Цитата: Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают: - Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!! - (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор попало...
Скоро мы тут все в веснушках будем.
Цитата: Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают: - Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!! - (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор попало...
Скоро мы тут все в веснушках будем.
Цитата:
saba:
у меня есть люди которым я верю, но не пропаганде
у меня есть люди которым я верю, но не пропаганде
Я верю что есть люди, которые думают что сами решили что-то сделать. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды. Ну, вернее, они сами, конечно, принимают решение, но на это решение их подталкивают слегка. Сначала, после ухода Порошенко, приняли закон, обязывающий говорить на украинском языке чиновников. Сейчас вообще из каждого утюга каждый блогер твердит что надо отказываться от всего русского - даже сыр переименовали. Человек соглашается и присоединяется. А не будь всего этого информационного фона, при тех же равных условиях - мало кто отказался бы от родного языка. Пропаганда - это не столп, который сдвинуть невозможно - это довольно гибкий инструмент, который можно использовать совершенно незаметно, и не только в официальных новостях.
[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2023 - 13:12]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23780
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:15
Цитата:
Да..
Видно..
Ты раньше вот был мирным.
А уехав на Родину пропагандистов войны, сказал что против украинцев воевать будешь, что ты за войну..
Видишь как с тобой то поработали..
Хотя казалось бы, что такого они тебе сделали и почему они виноваты оказались и как только вы завоюете Украину, как это отразится на тебе в лучшую сторону.
Будешь счастливее, богаче?
[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 13:17]
Victor Yang:
. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды
. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды
Да..
Видно..
Ты раньше вот был мирным.
А уехав на Родину пропагандистов войны, сказал что против украинцев воевать будешь, что ты за войну..
Видишь как с тобой то поработали..
Хотя казалось бы, что такого они тебе сделали и почему они виноваты оказались и как только вы завоюете Украину, как это отразится на тебе в лучшую сторону.
Будешь счастливее, богаче?
[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 13:17]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:21
Есть такое понятие свой человек, какая мне разница , какой ты национальности, аж рука вспотела пока писал, про всё остальное писать не буду. я из КЖБИ вечно дрался, мама всегда ругала за подранные штаны. про бандитское прошлое писал, Слава богу не посадили. посадили за смешной повод, причём абсолютно заслуженно. мне головой думать надо было
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 14:20
Цитата:
За Вагнер И.И.Стрелков не особо лестно отзывался, а за Бахмут, на днях, отметил: небольшой городок на Донбассе не является ни генеральным, ни решающим, носит оперативно-тактический характер и приводит только к взаимным огромным потерям сражающихся. При этом командование ВСУ совершенно прозрачно "обменивает территорию и людские ресурсы на выигрыш времени". Точно также, как оно делало это в ситуации с Попасной, Лисичанском, Северодонецком летом прошлого года;
И.И.Стрелков: И, да, еще немного о "Вагнере". По моему мнению, "Вагнер" - после завершения штурма Бахмута - ни выводить с фронта, ни (тем более) расформировывать нельзя. Соединение надо вывести в тыл на пополнение и переформирование, чтобы впоследствии использовать на более перспективном стратегическом направлении для прорыва фронта.
А вот вывести с фронта и ПОЛНОСТЬЮ отстранить от руководства "Вагнером" самого Пригожина - настоятельно необходимо. Поскольку его политические амбиции (помноженные на психопатию, организацию демонстративных военных преступлений, склонность к беззастенчивой и во многом лживой саморекламе и к распространению на вооруженные силы гнилых "блатных понятий") - только вредят как самому "Вагнеру", так и общему делу победы над т.н. "украиной".
Впрочем, все вышеизложенное (кроме "военных преступлений") касается и НЕфанерного Маршала Шойгу. Короче, - гнать надо обоих и лучше обоих сразу, ибо: "два сапога - пара".
Vit:
Нету уже не какой украинский армии . Пригожин показал кто остался. Дети и старики...
Нету уже не какой украинский армии . Пригожин показал кто остался. Дети и старики...
За Вагнер И.И.Стрелков не особо лестно отзывался, а за Бахмут, на днях, отметил: небольшой городок на Донбассе не является ни генеральным, ни решающим, носит оперативно-тактический характер и приводит только к взаимным огромным потерям сражающихся. При этом командование ВСУ совершенно прозрачно "обменивает территорию и людские ресурсы на выигрыш времени". Точно также, как оно делало это в ситуации с Попасной, Лисичанском, Северодонецком летом прошлого года;
И.И.Стрелков: И, да, еще немного о "Вагнере". По моему мнению, "Вагнер" - после завершения штурма Бахмута - ни выводить с фронта, ни (тем более) расформировывать нельзя. Соединение надо вывести в тыл на пополнение и переформирование, чтобы впоследствии использовать на более перспективном стратегическом направлении для прорыва фронта.
А вот вывести с фронта и ПОЛНОСТЬЮ отстранить от руководства "Вагнером" самого Пригожина - настоятельно необходимо. Поскольку его политические амбиции (помноженные на психопатию, организацию демонстративных военных преступлений, склонность к беззастенчивой и во многом лживой саморекламе и к распространению на вооруженные силы гнилых "блатных понятий") - только вредят как самому "Вагнеру", так и общему делу победы над т.н. "украиной".
Впрочем, все вышеизложенное (кроме "военных преступлений") касается и НЕфанерного Маршала Шойгу. Короче, - гнать надо обоих и лучше обоих сразу, ибо: "два сапога - пара".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 14:41
Цитата:
С Европой, вообще с блоком НАТО лучше никому в прямой конфликт, не нужно ввязываться. Туда, США недавно перебазировали самолёты ссудного дня, если не ошибаюсь 2 единицы. Командные пункты, в случае ядерного противостояния напрямую работают с подводными лодками типа «Огайо» и другими силами и средствами. Последних в настоящее время 14, которые имеют на вооружении по 24 межконтинентальных баллистических ракеты системы «Трайдент», с ядерным боезарядом, дальность поражения от 7400 до 11000 километров. Кроме того, НАТО когда в Европе проводят учения задействуют от 5 и более авианосных групп, там палубная авиация F-22 и F-35, боевые корабли вооружены томагавками и.т.д.
Vit:
Ещё есть наёмники из доброй Европы...
Ещё есть наёмники из доброй Европы...
С Европой, вообще с блоком НАТО лучше никому в прямой конфликт, не нужно ввязываться. Туда, США недавно перебазировали самолёты ссудного дня, если не ошибаюсь 2 единицы. Командные пункты, в случае ядерного противостояния напрямую работают с подводными лодками типа «Огайо» и другими силами и средствами. Последних в настоящее время 14, которые имеют на вооружении по 24 межконтинентальных баллистических ракеты системы «Трайдент», с ядерным боезарядом, дальность поражения от 7400 до 11000 километров. Кроме того, НАТО когда в Европе проводят учения задействуют от 5 и более авианосных групп, там палубная авиация F-22 и F-35, боевые корабли вооружены томагавками и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 15:32
Цитата:
Пока там два моих Руслана и Петро, есть, это они герои , а не мы которые комментируют. Ничем не переубедишь, ты с телевизора , а я от своих пацанов. Чья правда круче?
Vit:
Нету уже не какой украинский армии .
Нету уже не какой украинский армии .
Пока там два моих Руслана и Петро, есть, это они герои , а не мы которые комментируют. Ничем не переубедишь, ты с телевизора , а я от своих пацанов. Чья правда круче?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 15:41
Про веснушки я просто уточнил, согласен, мы в таком д.. ме. что нам очень долго оттуда надо будет выбираться, война семьи разделила. у меня тёща ярый сторонник Путина, жена категорически против, ругаются между собой. Есть друзья , муж украинец, жена может быть полячка, тоже ругаются, муж за Путина,жена нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 15:42
Цитата:
saba:С телевизора и с украинских сайтов это Марик. , а у меня там родственики.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 15:49
Цитата:
Я так глобально не смотрел. Я конкретно про этот форум и про эту ветку. 9 лет выясняем кто за кого - надоело уже. А вот интересно было бы послушать тех у кого мнение изменилось - что послужило толчком для этого?
Я про себя могу сказать - до 2014-го я, ну не очень любил жесткость власти в Казахстане. Но вот после украинского Майдана как раз понял необходимость в этом.
saba:
согласен, мы в таком д.. ме. что нам очень долго оттуда надо будет выбираться
согласен, мы в таком д.. ме. что нам очень долго оттуда надо будет выбираться
Я так глобально не смотрел. Я конкретно про этот форум и про эту ветку. 9 лет выясняем кто за кого - надоело уже. А вот интересно было бы послушать тех у кого мнение изменилось - что послужило толчком для этого?
Я про себя могу сказать - до 2014-го я, ну не очень любил жесткость власти в Казахстане. Но вот после украинского Майдана как раз понял необходимость в этом.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 16:10
Цитата:
Интересно что Вы поняли,я просто хочу поинтересоваться. Мои размышления ,Я люблю демократию. где нибудь в Европе, у нас я считаю это невозможно и не сказать, чтобы прямо диктатура была у нас при Назарбаеве, с новой властью пока не определился ,но система власти была, немного правда полицейско чиновничья.. при этом большинству населения жить не мешала, ворчали, ну это так для порядка
Victor Yang:
Но вот после украинского Майдана как раз понял необходимость в этом.
Но вот после украинского Майдана как раз понял необходимость в этом.
Интересно что Вы поняли,я просто хочу поинтересоваться. Мои размышления ,Я люблю демократию. где нибудь в Европе, у нас я считаю это невозможно и не сказать, чтобы прямо диктатура была у нас при Назарбаеве, с новой властью пока не определился ,но система власти была, немного правда полицейско чиновничья.. при этом большинству населения жить не мешала, ворчали, ну это так для порядка
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать