Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе между Казахстаном и Россией

Отправлено: - 16:22

Тиктокеры. Сидите там и понтуйтесь в ютубах.Сюда не лезьте, . А то один стоит и плачет. Мама помоги. Другой дайте мне к-700. Господи че ты там с ним будешь делать. Как тебя вытащили. . Кто ваше тебя посадил за руль)