Отправлено: - 13:11

saba:

Что такое веснушка?

Victor Yang:

Цитата: Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают: - Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!! - (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор попало...



Скоро мы тут все в веснушках будем.

saba:

у меня есть люди которым я верю, но не пропаганде

[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2023 - 13:12]

Цитата:Цитата:Цитата:Я верю что есть люди, которые думают что сами решили что-то сделать. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды. Ну, вернее, они сами, конечно, принимают решение, но на это решение их подталкивают слегка. Сначала, после ухода Порошенко, приняли закон, обязывающий говорить на украинском языке чиновников. Сейчас вообще из каждого утюга каждый блогер твердит что надо отказываться от всего русского - даже сыр переименовали. Человек соглашается и присоединяется. А не будь всего этого информационного фона, при тех же равных условиях - мало кто отказался бы от родного языка. Пропаганда - это не столп, который сдвинуть невозможно - это довольно гибкий инструмент, который можно использовать совершенно незаметно, и не только в официальных новостях.