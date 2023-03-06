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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:11
#4396
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Цитата:
saba:
Что такое веснушка?

Цитата:
Victor Yang:
Цитата: Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают: - Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!! - (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор попало...

Скоро мы тут все в веснушках будем.

Цитата:
saba:
у меня есть люди которым я верю, но не пропаганде

Я верю что есть люди, которые думают что сами решили что-то сделать. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды. Ну, вернее, они сами, конечно, принимают решение, но на это решение их подталкивают слегка. Сначала, после ухода Порошенко, приняли закон, обязывающий говорить на украинском языке чиновников. Сейчас вообще из каждого утюга каждый блогер твердит что надо отказываться от всего русского - даже сыр переименовали. Человек соглашается и присоединяется. А не будь всего этого информационного фона, при тех же равных условиях - мало кто отказался бы от родного языка. Пропаганда - это не столп, который сдвинуть невозможно - это довольно гибкий инструмент, который можно использовать совершенно незаметно, и не только в официальных новостях.

[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2023 - 13:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:15
#4397
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Цитата:
Victor Yang:
. И многие не догадываются что их решение - это продукт той или иной пропаганды

Да..
Видно..
Ты раньше вот был мирным.
А уехав на Родину пропагандистов войны, сказал что против украинцев воевать будешь, что ты за войну..
Видишь как с тобой то поработали..
Хотя казалось бы, что такого они тебе сделали и почему они виноваты оказались и как только вы завоюете Украину, как это отразится на тебе в лучшую сторону.
Будешь счастливее, богаче?

[Исправлено: 111, 06.03.2023 - 13:17]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:21
#4398
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Есть такое понятие свой человек, какая мне разница , какой ты национальности, аж рука вспотела пока писал, про всё остальное писать не буду. я из КЖБИ вечно дрался, мама всегда ругала за подранные штаны. про бандитское прошлое писал, Слава богу не посадили. посадили за смешной повод, причём абсолютно заслуженно. мне головой думать надо было
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