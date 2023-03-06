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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 11:55
#4381
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Цитата:
Vit:
Ещё не понятно чья ракета

Кому непонятно?
А, украинцы до сих пор бомбят сами себя?
Старая пропаганда..
Изжила себя..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 11:57
#4382
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Цитата:
Vit:
Ещё не понятно чья ракета

Но если они бомбят сами себя, почему оккупанты там, что они там делают, вооруженные до зубов, с кувалдами и мотолыгами?
Надо только дождаться когда украинцы все себя разбомбят и потом только думаю без оружия прийти..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:06
#4383
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Цитата:
Vit:
Знаешь Марик

Ты вступил на зыбкую дорожку, которая находится на болоте))). Вот прямо комбо - собеседник+тема=фекалии на вентилятор, как в старом анекдоте:
Цитата:
Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают:
- Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!!
- (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор
попало...

Скоро мы тут все в веснушках будем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:06
#4384
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Цитата:
111:
Нету уже не какой украинский армии . Пригожин показал кто остался. Дети и старики. Ещё есть наёмники из доброй Европы. А когда нету армии то и нету главнокомандующего. А есть банды, и деньги. Или ты до сих пор веришь американской пропоганде что русский солдат ворует унитазы?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:08
#4385
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Цитата:
Vit:
Ещё не понятно чья ракета?

Каждый верит в то, что он хочет верить, ты веришь Путину, я верю Зеленскому, посмотрим на чьей стороне правда
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:12
#4386
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Цитата:
saba:
посмотрим на чьей стороне правда

Нет никакой объективной правды. Кто победит - тот и будет прав. Если, конечно, победа будет тотальная, но скорее всего нет в ближайшее время. Так и будут противостоять две "правды".
Когда правда объективная - не удаляют мнения другой стороны.

[Исправлено: Victor Yang, 06.03.2023 - 12:16]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:17
#4387
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Цитата:
Victor Yang:
Так и есть. Если Россия победит то будет мир на всей земле. А если победят наркоманы и нацики то мы все вернёмся в 90 е. И тогда актрос прав нужно будет покупать оружие что б защищать свой дом.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:33
#4388
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Цитата:
Victor Yang:
Кто победит - тот и будет прав.

наверное не так высказываю свою точку зрения, скорее всего Россия победит, в силу ресурсов и недостаточно любящего именно свободу слова населения, по другому я не выскажусь, поэтому я могу на радость Виту сказать победа скорее всего будет за Россией, но увы она не победит.я уже говорил. даже русскоговорящие жители Украины стали говорить по украински, наверное для них это важно, увы не хотят говорить на языке агрессора. Не знаю для меня кажется , что война стала для Украины Отечественной. А Россия ещё не поняла будет ли она вступаться за своего президента.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:40
#4389
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Виталий обращусь к тебе напрямую Ты хоть одного нациста видел, кроме как по телевизору? Я понимаю ты за русских. ну тогда скажи им , что убивать нехорошо.. Прости я забыл что НАТО напала, а не Вы на Украину
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:43
#4390
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Цитата:
saba:
даже русскоговорящие жители Украины стали говорить по украински, наверное для них это важно,

Это тоже продукт украинской пропаганды. Сами по себе люди, без "моральной поддержки" очень вряд ли перешли бы с языка, на котором они разговаривали десятилетиями на менее удобный язык. Это стало необходимостью, во-первых, с изменением их языкового закона. Сейчас ещё и риторика против всего русского. Говорят, в учреждениях даже между собой посетители не имеют права на русском разговаривать. Та ли это свобода, которую они хотят - не знаю.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:45
#4391
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Цитата:
saba:
Виталий обращусь к тебе напрямую

Очередная "веснушка".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12020
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 12:51
#4392
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Цитата:
saba:
Я не орыс. Мой дед и папа украинец, дед приехал сюда хлеб на полях собирать, дом построил. Мама русская. Получается у меня толком нету чёткой национальности. Жена ваще беларуска. Караул короче. Значит мои дети укр- русские- беларусы. А я ваще казах.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:01
#4393
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Цитата:
Victor Yang:
Сами по себе люди

Прости у меня есть люди которым я верю, но не пропаганде
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:02
#4394
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Цитата:
Victor Yang:
Очередная "веснушка".

Что такое веснушка?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 13:08
#4395
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Цитата:
Vit:
Я не орыс. Мой дед и папа украинец, дед приехал сюда хлеб на полях собирать, дом построил.

Ты не орыс, вот тоже не могу принять этого слова, ты наш плоть от плоти, поэтому я так за тебя борюсь. есть у тебя свой взгляд на нынешнее время, на здоровье, на то ты и человек, чтобы иметь своё мнение, главное . чтобы это было твоё мнение., вот тебе моя рука. давить на тебя не буду, у нас разные мнения, что не означает, что мы с тобой враги. я на это очень сильно надеюсь.
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