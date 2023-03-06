Отправлено: - 12:06

Vit:

Знаешь Марик

Молодая пара заходит в маленький ресторанчик.Внутренний дизайн очень интересен-пол,стены в ВЕСНУШКАХ!!! Они садятся за столик (в веснушках!!!!)к ним подходит официант,тоже весь в веснушках!!! Они спрашивают:

- Простите,а чем вызванно такое интересное решение - кругом веснушки?!!

- (Весьма печально)Да какие на х%* веснушки, г...о в вентилятор

попало...

Цитата:Ты вступил на зыбкую дорожку, которая находится на болоте))). Вот прямо комбо - собеседник+тема=фекалии на вентилятор, как в старом анекдоте:Цитата:Скоро мы тут все в веснушках будем.