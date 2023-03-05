Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 00:30

Из жизни паразитов

Паразитов часто обвиняют в пассивности. Дескать, они ничего не делают сами, а только все забирают у своих несчастных хозяев.

Но это большое и неверное упрощение. На деле избравшему скользкую дорожку тотальной зависимости от другого приходится постоянно напрягаться, чтобы держать партнера под контролем. Управление жизнедеятельностью организма, как известно, осуществляет нервная система.

Поэтому любой паразит стремится в первую очередь захватить власть над ней и мозгом жертвы .



Короче говоря, единственный источник еды для паразита — его хозяин. По этой причине убивать его быстро крайне нежелательно: во-первых, это автоматически делает запас ресурсов конечным, а во-вторых, умерший и гниющий хозяин отравляет самого паразита.



Зато имеет смысл делать так, чтобы хозяин наращивал массу, звал знакомых, дабы они тоже (ничего такого не подозревая) инфицировались, и размножался с условием, что потомки паразита заселятся в его детей.



Конечно, никому не понравится добровольно отдавать часть сил какому-то там нахлебнику.



Поэтому тот, кто хочет полностью жить за чужой счет (а у облигатных паразитов и нет другого выбора), должен «ступать осторожно и говорить шепотом».



Откусывать от хозяина необходимо по чуть-чуть, да еще делать вид, будто он сам на это согласился. Можно даже давать ему что-нибудь полезное взамен — в таком случае источник пищи прослужит дольше и не надумает жаловаться.



Человеческий мозг — самое неприступное для патогенных микроорганизмов место.



Тем не менее существуют паразиты, способные обойти защитуи проникнуть в мозг . А какие потом возникают последствия !!!