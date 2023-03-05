Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-2°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 292 из 292«1...290291292
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:34
#4366
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни, если что.

Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм" увы видимо , как говорил мой отец не с теми людьми говоришь. Наверное так, где то приблизительно про мозг
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:41
#4367
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм"

Ну я с вашим уровнем сарказма пока не знаком :lol:
Если у вас это сарказм, то учтём на будущее
Цитата:
saba: Никто и не скрывает , что мы находимся в полной ж...
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 05.03.2023 - 22:52]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:57
#4368
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Пить надо меньше, тогда и извилины не будут путаться.

Я так думаю, не вам мне указывать сколько мне пить и когда.У нас Вами, как бы Вы не прятались за эмодзи разные понятия о жизни. Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас как Вам жить в Германии. Уж простите, каков вопрос, такой и ответ
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:04
#4369
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас

Ну как же, куда уж. Когда я тут кого то поучал? Не накручивайте. Просто мнениями делюсь. А вот Вы как раз себя считаете "последней" инстанцией - где всё так, как есть. Вы даже не пытаетесь понять собеседника.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:06
#4370
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С мозгами у вас всё очевидно, когда не чего сказать пытаемся кого то уколоть разными проблемами, ну конечно самый очевидный это алкоголизм, боюсь сказать хуже, пьянство. Про сарказм прочитай у критиков Салтыкова Щедрина, можете найти разные определения
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:12
#4371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
когда не чего сказать пытаемся кого то уколоть разными проблемами,

Я с Вами пока вполне нормально и адекватно общался. Коммент 4367 исправил. Хотя Вы успели скопировать часть. Где я кого "уколоть" пытаюсь? Это Вы тут всё чего то с "мозгами" носитесь как угорелый. :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:13
#4372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните 300млрд $ из Фонда нац благосостояния России . Которые вложили в трежерис американ в дальнейшем . А их нет ....А их не могут найти , и уже пишут что -да вы что откуда такие деньги там были . Вот такие вот волшебники .

[Исправлено: YESNO, 05.03.2023 - 23:15]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:17
#4373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы там дальше стишки читайте про Россию и про то как Америку накажут там грибами какими то .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:20
#4374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



Все дело в Шляпе 8-)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:41
#4375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,напомнили Мой любимый мультик! :-)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 00:30
#4376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из жизни паразитов
Паразитов часто обвиняют в пассивности. Дескать, они ничего не делают сами, а только все забирают у своих несчастных хозяев.
Но это большое и неверное упрощение. На деле избравшему скользкую дорожку тотальной зависимости от другого приходится постоянно напрягаться, чтобы держать партнера под контролем. Управление жизнедеятельностью организма, как известно, осуществляет нервная система.
Поэтому любой паразит стремится в первую очередь захватить власть над ней и мозгом жертвы .

Короче говоря, единственный источник еды для паразита — его хозяин. По этой причине убивать его быстро крайне нежелательно: во-первых, это автоматически делает запас ресурсов конечным, а во-вторых, умерший и гниющий хозяин отравляет самого паразита.

Зато имеет смысл делать так, чтобы хозяин наращивал массу, звал знакомых, дабы они тоже (ничего такого не подозревая) инфицировались, и размножался с условием, что потомки паразита заселятся в его детей.

Конечно, никому не понравится добровольно отдавать часть сил какому-то там нахлебнику.

Поэтому тот, кто хочет полностью жить за чужой счет (а у облигатных паразитов и нет другого выбора), должен «ступать осторожно и говорить шепотом».

Откусывать от хозяина необходимо по чуть-чуть, да еще делать вид, будто он сам на это согласился. Можно даже давать ему что-нибудь полезное взамен — в таком случае источник пищи прослужит дольше и не надумает жаловаться.

Человеческий мозг — самое неприступное для патогенных микроорганизмов место.

Тем не менее существуют паразиты, способные обойти защитуи проникнуть в мозг . А какие потом возникают последствия !!!
Профайл
Страница 292 из 292«1...290291292
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS