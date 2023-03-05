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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:34
Цитата:
Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм" увы видимо , как говорил мой отец не с теми людьми говоришь. Наверное так, где то приблизительно про мозг
Эл-починно:
ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни, если что.
ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни, если что.
Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм" увы видимо , как говорил мой отец не с теми людьми говоришь. Наверное так, где то приблизительно про мозг
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:41
Цитата:
Ну я с вашим уровнем сарказма пока не знаком
Если у вас это сарказм, то учтём на будущее
Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 05.03.2023 - 22:52]
saba:
Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм"
Я это понял, если вы не понимаете , значение слова" сарказм"
Ну я с вашим уровнем сарказма пока не знаком
Если у вас это сарказм, то учтём на будущее
Цитата:
saba: Никто и не скрывает , что мы находимся в полной ж...
[Исправлено: Эл-починно, 05.03.2023 - 22:52]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 22:57
Цитата:
Я так думаю, не вам мне указывать сколько мне пить и когда.У нас Вами, как бы Вы не прятались за эмодзи разные понятия о жизни. Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас как Вам жить в Германии. Уж простите, каков вопрос, такой и ответ
Эл-починно:
Пить надо меньше, тогда и извилины не будут путаться.
Пить надо меньше, тогда и извилины не будут путаться.
Я так думаю, не вам мне указывать сколько мне пить и когда.У нас Вами, как бы Вы не прятались за эмодзи разные понятия о жизни. Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас как Вам жить в Германии. Уж простите, каков вопрос, такой и ответ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:04
Цитата:
Ну как же, куда уж. Когда я тут кого то поучал? Не накручивайте. Просто мнениями делюсь. А вот Вы как раз себя считаете "последней" инстанцией - где всё так, как есть. Вы даже не пытаетесь понять собеседника.
saba:
Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас
Вам так удобно поучать жизни и думать , что вы лучше по жизни, а я живу тут и не поучаю Вас
Ну как же, куда уж. Когда я тут кого то поучал? Не накручивайте. Просто мнениями делюсь. А вот Вы как раз себя считаете "последней" инстанцией - где всё так, как есть. Вы даже не пытаетесь понять собеседника.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:06
С мозгами у вас всё очевидно, когда не чего сказать пытаемся кого то уколоть разными проблемами, ну конечно самый очевидный это алкоголизм, боюсь сказать хуже, пьянство. Про сарказм прочитай у критиков Салтыкова Щедрина, можете найти разные определения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:12
Цитата:
Я с Вами пока вполне нормально и адекватно общался. Коммент 4367 исправил. Хотя Вы успели скопировать часть. Где я кого "уколоть" пытаюсь? Это Вы тут всё чего то с "мозгами" носитесь как угорелый.
saba:
когда не чего сказать пытаемся кого то уколоть разными проблемами,
когда не чего сказать пытаемся кого то уколоть разными проблемами,
Я с Вами пока вполне нормально и адекватно общался. Коммент 4367 исправил. Хотя Вы успели скопировать часть. Где я кого "уколоть" пытаюсь? Это Вы тут всё чего то с "мозгами" носитесь как угорелый.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:13
Помните 300млрд $ из Фонда нац благосостояния России . Которые вложили в трежерис американ в дальнейшем . А их нет ....А их не могут найти , и уже пишут что -да вы что откуда такие деньги там были . Вот такие вот волшебники .
[Исправлено: YESNO, 05.03.2023 - 23:15]
[Исправлено: YESNO, 05.03.2023 - 23:15]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:17
А вы там дальше стишки читайте про Россию и про то как Америку накажут там грибами какими то .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:20
Все дело в Шляпе
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.03.23 - 23:41
О,напомнили Мой любимый мультик!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.03.23 - 00:30
Из жизни паразитов
Паразитов часто обвиняют в пассивности. Дескать, они ничего не делают сами, а только все забирают у своих несчастных хозяев.
Но это большое и неверное упрощение. На деле избравшему скользкую дорожку тотальной зависимости от другого приходится постоянно напрягаться, чтобы держать партнера под контролем. Управление жизнедеятельностью организма, как известно, осуществляет нервная система.
Поэтому любой паразит стремится в первую очередь захватить власть над ней и мозгом жертвы .
Короче говоря, единственный источник еды для паразита — его хозяин. По этой причине убивать его быстро крайне нежелательно: во-первых, это автоматически делает запас ресурсов конечным, а во-вторых, умерший и гниющий хозяин отравляет самого паразита.
Зато имеет смысл делать так, чтобы хозяин наращивал массу, звал знакомых, дабы они тоже (ничего такого не подозревая) инфицировались, и размножался с условием, что потомки паразита заселятся в его детей.
Конечно, никому не понравится добровольно отдавать часть сил какому-то там нахлебнику.
Поэтому тот, кто хочет полностью жить за чужой счет (а у облигатных паразитов и нет другого выбора), должен «ступать осторожно и говорить шепотом».
Откусывать от хозяина необходимо по чуть-чуть, да еще делать вид, будто он сам на это согласился. Можно даже давать ему что-нибудь полезное взамен — в таком случае источник пищи прослужит дольше и не надумает жаловаться.
Человеческий мозг — самое неприступное для патогенных микроорганизмов место.
Тем не менее существуют паразиты, способные обойти защитуи проникнуть в мозг . А какие потом возникают последствия !!!
Паразитов часто обвиняют в пассивности. Дескать, они ничего не делают сами, а только все забирают у своих несчастных хозяев.
Но это большое и неверное упрощение. На деле избравшему скользкую дорожку тотальной зависимости от другого приходится постоянно напрягаться, чтобы держать партнера под контролем. Управление жизнедеятельностью организма, как известно, осуществляет нервная система.
Поэтому любой паразит стремится в первую очередь захватить власть над ней и мозгом жертвы .
Короче говоря, единственный источник еды для паразита — его хозяин. По этой причине убивать его быстро крайне нежелательно: во-первых, это автоматически делает запас ресурсов конечным, а во-вторых, умерший и гниющий хозяин отравляет самого паразита.
Зато имеет смысл делать так, чтобы хозяин наращивал массу, звал знакомых, дабы они тоже (ничего такого не подозревая) инфицировались, и размножался с условием, что потомки паразита заселятся в его детей.
Конечно, никому не понравится добровольно отдавать часть сил какому-то там нахлебнику.
Поэтому тот, кто хочет полностью жить за чужой счет (а у облигатных паразитов и нет другого выбора), должен «ступать осторожно и говорить шепотом».
Откусывать от хозяина необходимо по чуть-чуть, да еще делать вид, будто он сам на это согласился. Можно даже давать ему что-нибудь полезное взамен — в таком случае источник пищи прослужит дольше и не надумает жаловаться.
Человеческий мозг — самое неприступное для патогенных микроорганизмов место.
Тем не менее существуют паразиты, способные обойти защитуи проникнуть в мозг . А какие потом возникают последствия !!!
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